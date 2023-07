Capalbio Libri 2023: il festival sul piacere di leggere

Tutto pronto per l’inizio della XVII edizione di Capalbio Libri. Il festival su “Il piacere di leggere” che si terrà a Capalbio dall’1 all’8 agosto. Un’edizione con una nuova location: la Terrazza Capalbio libri a Piazza dei Pini, ai piedi del borgo antico. Sarà l’occasione per unire il fascino, la bellezza e la praticità proprie di un luogo grande ed accogliente al centro del paese a quella di una vista meravigliosa, che giunge fino al mare e ospiterà le presentazioni dei libri e le interviste ai protagonisti del festival.

Un programma ricco e variegato dalla narrativa alla saggistica con due appuntamenti al giorno: alle 20:00 e alle 22:00. Saranno presentati 17 libri in 9 giorni con oltre cinquanta ospiti sul palco tra i nomi più stimati e apprezzati del panorama artistico italiano: Pupi Avati, Jonathan Bazzi, Matteo B. Bianchi, Maria Grazia Calandrone, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo, Luigi Bisignani, Antonella Viola e molti altri ancora…

Il programma è stato presentato venerdì 28 luglio presso il palazzo della Regione Toscana alla presenza del Presidente Eugenio Giani, del sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini e del direttore del Festival Andrea Zagami.

Il Presidente Giani non ha mancato di sottolineare l’importanza di questi eventi letterari estivi, e di come Capalbio Libri rappresenti ormai un tassello fondamentale per la Toscana e la Maremma: “Capalbio Libri in Toscana è il salotto buono della lettura e della cultura, uno strumento di condivisione imprescindibile”.

“Capalbio Libri ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, – si conferma assoluto protagonista del palinsesto culturale capalbiese. Andrea Zagami e tutta l’organizzazione della kermesse, che ringrazio a nome dell’amministrazione, porteranno anche quest’anno autori e ospiti di altissimo profilo nazionale e internazionale, impreziosendo notevolmente l’estate dei nostri cittadini e dei turisti”.

Libreriamo media partner di Capalbio Libri

Tutti i giorni la giornalista Silvia Grassi, racconterà al pubblico di Libreriamo la vita del festival con interviste e incursioni presso un angolo dedicato il “corner social” di Capalbio Libri. Grazie alla partnership con Libreriamo il Festival intensificherà il dialogo online con il mondo degli amanti della lettura, la sua presenza su Instagram e Facebook con attività mirate a valorizzare la manifestazione anche in un settore della comunicazione, quello web\social, in cui oggi, sempre di più, si sta sviluppando il dibattito sui libri e il confronto con autori e scrittori.

La partnership con Libreriamo si pone anche un secondo obiettivo: questa collaborazione non vuole essere solo legata alla comunicazione ma ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua promozione di un Festival potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2. Capalbio Libri si pone per il 2026, anno del suo ventesimo anniversario, l’obiettivo di azzerare l’utilizzo della carta stampata. L’unica carta che verrà utilizzata sarà quella dei libri presentati in piazza.

Aspettando Capalbio Libri: 30 luglio 2023