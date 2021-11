“Mantieni il bacio” di Massimo Recalcati, cosa significa baciarsi

Saggio sull'Amore

Massimo Recalcati è lo psicanalista tra i più noti in Italia che si è dedicato di argomenti come le dipendenze patologiche, il panico, la depressione e le psicosi latenti. L’ultimo libro da li pubblicato è Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore. Si tratta di una riflessione sull’Amore inteso non come un concetto, ma come qualcosa di indefinibile e di fluido: proprio per questo è impossibile tenere lezioni a riguardo. L’autore si pone diverse domande a proposito: la fiamma può durare per sempre? È possibile il perdono? Cosa significa tradire? Come accade quando un amore finisce? Da gennaio a marzo 2019 lo psicanalista aveva condotto “Lessico amoroso“, il programma televisivo trasmesso su Rai 3: questo libro funge da copione della trasmissione, arricchito e ampliato da riferimenti e pensieri del suo autore.

Il titolo e il valore del bacio

Il titolo di questo romanzo ha a che fare con le lezioni di pilates che Recalcati frequenta: una delle posizioni che la sua insegnate gli dice sempre di eseguire è quella in cui da sdraiato a pancia in su bisogna tenere le ginocchia unite. “Mantieni il bacio” gli dice l’insegnante e da qui viene presa l’ispirazione per il saggio.

È proprio dal bacio che iniziano le riflessioni di Recalcati: cosa simboleggia il bacio?

Il bacio è forse l’immagine che, più di ogni altra, condensa la bellezza e la poesia dell’amore.

Infatti il bacio è il luogo dell’intimità, in cui si uniscono la parola e il corpo. Ma quale parola? Quella amorosa, la dichiarazione d’amore per eccellenza: il “ti amo”. Quando si bacia, è come se si dicesse “ti amo”: non a caso non è previsto il bacio nella prostituzione e nemmeno nella pornografia. Elemento importante del bacio d’amore è la lingua, che infatti distingue questo tipo di sentimento da altri. Sentire la lingua dell’altro è come “dichiarare il mio amore, è far esistere l’amore, è come fare l’amore.“

Baciare alla francese, scrive Recalcati, significa ospitare l’altro: è questa la bellezza del bacio. Non fonde i due innamorati, ma fa “sprofondare l’Uno nell’Altro, ma i corpi rimangono Due.“ Perché bisogna mantenere il bacio? Perché se ci si bacia, c’è amore. Perdere il desiderio di baciarsi indica la crisi e la morte dell’amore.