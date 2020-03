Luis Sepùlveda è sedato: le condizioni dello scrittore cileno

Dopo la notizia appresa dai quotidiani spagnoli circa l’aggravarsi delle condizioni di salute di Luis Sepùlveda, arrivano le precisazioni da parte della famiglia. La moglie dello scrittore cileno smentisce che il marito si trovi in coma farmacologico. Lo scrittore cileno era stato contagiato durante la partecipazione ad un festival letterario in Portogallo e aveva annunciato al mondo di essere risultato positivo al tampone insieme alla moglie. Si trova nell’Ospedale di Oviedo e il suo è stato il primo caso diagnosticato in Asturia.

La precisazione

In seguito alle prime notizie diffuse dai media spagnoli, il 24horas ha raccolto le dichiarazioni della famiglia dello scrittore cileno. La moglie Carmen Yáñez, anche lei positiva al coronavirus, ha affermato che Sepúlveda è in lento miglioramento e fa piccoli progressi di giorno in giorno. Lo scrittore cileno è sedato in coma farmacologico ma le sue condizioni sono stabili, in evoluzione positiva.

I fatti

Di ritorno dal Portogallo per partecipare a un importante festival letterario, lo scrittore cileno ha iniziato ad avvertire i primi sintomi martedì scorso. Dopo appena due giorni, lui e la moglie hanno contattato il loro medico a Gijon, la città dove lo scrittore vive con sua moglie nella regione delle Asturie in Spagna. Ma la situazione è precipitata velocemente e, oggi, Luis Sepùlveda è ricoverato in isolamento presso il Central University Hospital of Asturias con una polmonite acuta. Lo scrittore, così come la moglie, sono infatti risultati positivi al test del coronavirus.

Chi è Luis Sepùlveda

Scrittore eclettico, Sepulveda ha saputo e sa ancora oggi toccare il cuore sia ai bambini che agli adulti. La sua capacità di raccontare storie e racconti è riconosciuta da tutti tanto che i suoi libri Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Storia di un gatto e del topo che diventarono amici e Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa sono dei veri e propri capolavori.

© Riproduzione Riservata