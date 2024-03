“Lo Stato di Flusso”, il nuovo libro dell’autore di bestseller Frederick E. Dodson

Dal 19 marzo torna in libreria con Edizioni Spazio Interiore l’autore del bestseller mondiale Universi Paralleli Del Sè, Frederick E. Dodson, con il libro da titolo: “Lo Stato Di Flusso“.

L’opera nasce per aiutare il lettore a fare esperienza di quel momento “magico” in cui la realtà diviene liquida, fluida, plasmabile, il tempo rallenta, lo spazio si dilata e si riesce a spingere le proprie prestazioni al massimo: Lo Stato Di Flusso.

Come ci ha ormai abituati Dodson nei suoi precedenti libri, anche ne “Lo Stato Di Flusso” l’autore propone molteplici esercizi pratici e spesso divertenti per entrare davvero in contatto con l’esperienza concreta, la modalità più semplice ed efficace per apprendere ed entrare nel flusso. Non saranno le mie parole a insegnarti, ma la pazienza, l’amore e la pratica.

Quando riusciamo quindi a entrare nel flusso, quando ne siamo completamente immersi, accediamo a ciò che non credevamo possibile, sperimentando così, la meraviglia, l’equilibrio, la saggezza, la serenità, la libertà, e tutto ciò senza il minimo sforzo.

Sinossi dell’opera

Lo stato di flusso è un momento in cui la realtà diviene liquida, fluida, plasmabile, il tempo rallenta, lo spazio si dilata e si riesce a spingere le proprie prestazioni al massimo, ottenendo così i risultati sperati: sperimentarlo significa raggiungere il rendimento ottimale e sentirsi appagati. Il flusso non arriva, né si può entrarci dentro: non si può causarlo direttamente ma esistono delle tecniche in grado di creare le condizioni per agevolarlo, non certo a causarlo direttamente.

Con queste pagine Dodson, autore del best seller mondiale “Universi paralleli del Sé”, si pone l’obiettivo di portare il lettore a fare esperienza diretta dello stato di flusso, proponendo una tecnica che ha come presupposto uno stato di resa e liberazione, un lasciare andare, in cui il subconscio svolge la maggior parte del lavoro, un modello tanto semplice quanto efficace per avere i migliori risultati possibili in ogni ambito della vita.

Grazie al suo approccio semplice e pratico, alle similitudini sportive e ai numerosi esercizi facili e divertenti, questo libro illustra in maniera concreta il modo per entrare nello stato di flusso e quindi accedere a uno stato di coscienza e abilità più elevato.

L’autore

Nato nel 1974 negli Stati Uniti, Frederick E. Dodson è coach e conferenziere internazionale, ideatore di Reality Creation, un rivoluzionario metodo per focalizzare attenzione, immaginazione e azione sui risultati desiderati per realizzare i propri desideri.

È autore di più di quindici libri tradotti in sei lingue, e ha tenuto seminari esperienziali sulla creazione della realtà in oltre venti paesi, tra cui l’Italia.

Alla sicurezza di un regolare lavoro d’ufficio preferisce una visione della vita caratterizzata da punti di vista sempre diversi, una filosofia in cui le conoscenze spirituali sono applicate alla quotidianità.

“In questo libro troverai delle “tecniche” per fare esperienza del flusso, anche se l’unico modo per entrarci davvero è lasciarsi alle spalle tutte le “tecniche” che ti fanno sentire in controllo. Il flusso è prerogativa degli umili, di chi vive nel presente, di chi si focalizza senza aspettative, e non di coloro che vogliono padroneggiarlo o controllarlo. Arriva proprio al momento giusto. Per essere precisi, il flusso non “arriva”, né puoi “entrarci dentro”. Il flusso è sempre lì, come l’aria che respiri. Le tecniche servono solo a creare le condizioni per agevolarlo, non certo a causarlo direttamente. L’esperienza del flusso non è solo raggiungere il rendimento ottimale o sentirsi appagati. È il motivo stesso per cui vale la pena vivere.”

