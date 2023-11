“Lo scambio” di John Grisham, il thriller legale che ha stregato i lettori

È uno dei libri più acquistati la scorsa settimana in Italia, nonché uno dei più letti del momento nella categoria dei gialli: con “Lo scambio“, John Grisham torna in grande stile nelle librerie di tutto il mondo, affermandosi come uno degli autori di thriller giudiziari più interessanti del panorama contemporaneo.

Ma andiamo subito a scoprire di più su “Lo scambio”

“Lo scambio”, la sinossi

New York, 2005. Mitch e Abby McDeere vivono a Manhattan.

Socio del più grande studio legale del mondo lui, editor di libri di cucina lei, due figli piccoli, sembrerebbero una coppia di successo come altre, se non fosse per il loro incredibile passato.

Mitch è infatti l’indimenticato protagonista de “Il socio”, il legal thriller che ha lanciato la straordinaria carriera di John Grisham.

All’epoca giovane avvocato di belle speranze, Mitch aveva smascherato i crimini dello studio legale Bendini di Memphis presso il quale lavorava ed era riuscito a fuggire dagli Stati Uniti con Abby facendo perdere le sue tracce.

Quindici anni dopo, Mitch è nel suo nuovo prestigioso ufficio al quarantottesimo piano di un grattacielo di Manhattan intento a guardare Battery Park dall’alto della sua nuova posizione. Ancora non sa che di lì a pochi giorni lo attende una sfida senza precedenti.

Uno stimato socio romano gli chiede di aiutarlo in un delicato caso internazionale che vede coinvolto un importante cliente turco in Libia. Mitch parte immediatamente per Roma e, in poco tempo, si ritrova al centro di un sinistro complotto che ha implicazioni a livello mondiale e mette in pericolo i suoi colleghi e, soprattutto, la sua famiglia.

Maestro nell’anticipare le mosse dei suoi avversari, questa volta non ha modo di nascondersi: la vita di una giovane donna è nelle sue mani.

Da New York a Roma, passando per Londra, Ginevra, Tripoli, Istanbul, Grand Cayman e Marrakech, con “Lo scambio” John Grisham conduce il lettore in un viaggio adrenalinico attraverso i continenti in un pericoloso conto alla rovescia.

“Il socio”, la trama del prequel de “Lo scambio”

Mitchell McDeere è un brillante neolaureato in giurisprudenza all’università di Harvard. Dopo diverse offerte, accetta di lavorare da Bendini, Lambert & Locke, uno studio legale di Memphis. Mitch e sua moglie Abigail si trasferiscono in città.

Avery Tolar, anziano socio, fa da mentore a Mitch e lo introduce alla cultura professionale dell’azienda, tra cui il compito di aiutare i clienti facoltosi a pagare meno tasse, nascondendo denaro in società di comodo ai limiti della legalità.

Mitch è sedotto dai soldi e dai vantaggi offerti, ma la moglie inizia ad insospettirsi a causa dell’interferenza dello studio con le famiglie dei dipendenti e soprattutto dopo la morte di due avvocati dello studio in un sospetto incidente in barca.

John Grisham

John Ray Grisham Jr. è un avvocato, politico e scrittore statunitense. Nato in Arkansas l’8 febbraio 1955, si è affermato nell’ambito della narrativa dopo gli anni ’90, soprattutto in seguito alla pubblicazione di quello che ancora oggi è noto come il suo più grande successo: “Il socio”, uno dei romanzi più venduti al mondo nel 1991.

La produzione narrativa dell’autore de “Lo scambio” attinge direttamente all’esperienza professionale dell’autore: i suoi romanzi, infatti, appartengono tutti al filone del giallo/thriller giudiziario. Quale miglior argomento per un avvocato?

La vocazione per la scrittura

Ma come accade che un uomo tanto impegnato nell’ambito professionale e sociale si appassioni alla scrittura al punto di farne una professione?

Quella fra John Grisham e la penna è una storia d’amore che affonda le sue radici nell’infanzia dell’autore, quando la madre gli consigliava libri da leggere per scoprire il fascino delle storie. Fra gli scrittori suggeriti, ne figura uno che ha fatto la storia della narrativa contemporanea americana e che ha ispirato molto anche John Grisham.

Il nome è lo stesso: John Steinbeck.

Autore immenso nel raccontare la storia individuale attraverso il costrutto più universale che esista, il mito, Steinbeck ha instillato in Grisham il germe dell’amore per le parole.

Sin dalle prime letture appassionate, l’autore de “Lo scambio” decide di tenere un diario, un’attività che lo intrattiene ma che, soprattutto, gli dà l’occasione di misurarsi giorno dopo giorno con la scrittura. Ecco come nasce la vocazione di Grisham.

