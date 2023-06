I 10 libri più venduti della settimana: Manzini, Murgia e Lackberg sul podio

Antonio Manzini torna con una nuova avventura per Rocco Schiavone e si attesta primo fra i 20 libri più venduti in Italia la scorsa settimana. Scopriamo insieme gli altri titoli in classifica.

Quali sono i libri più venduti della settimana? Nella classifica dei libri più acquistati troviamo qualche novità e alcuni titoli che restano fra i più venduti anche dopo settimane. Sul podio, il nuovo libro di Antonio Manzini, “ELP”, Michela Murgia e il suo “Tre ciotole” e Camilla Läckberg con “Il figlio sbagliato”.

Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

1. “ELP” di Antonio Manzini

Primo fra i libri più venduti della settimana, “ELP” di Antonio Manzini sancisce il ritorno di Rocco Schiavone in libreria.

Non si fa che parlare dell’ELP, l’Esercito di Liberazione del Pianeta. Il vicequestore Rocco Schiavone guarda con simpatia mista al solito scetticismo ai gesti clamorosi di questi disobbedienti che liberano eserciti di animali d’allevamento in autostrada. Semmai è incuriosito dal loro segno di riconoscimento che si diffonde come un contagio tra ragazze e ragazzi. La vera violenza sta però da un’altra parte e quando Rocco viene a sapere di una signora picchiata dal marito non si trattiene.

2. “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” di Michela Murgia

Il secondo dei libri più venduti della settimana è la novità firmata da Michela Murgia, “Tre ciotole”, dedicata alla tematica della crisi, che si riconferma il primo dei libri più acquistati in Italia anche questa settimana.

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano.

Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

3. “Divertimenti” di Pera Toons

Il terzo dei 10 libri più venduti della settimana è invece dedicato ai più piccoli ed appartiene a tutt’altro genere. Si tratta di “Divertimenti” di Pera Toons, un libro che racchiude barzellette, freddure, indovinelli e giochi per intrattenere i più piccoli.

4. “Madre d’ossa” di Ilaria Tuti

Al quarto posto fra i libri più acquistati troviamo il nuovo romanzo di Ilaria Tuti, “Madre d’ossa”!

Il commissario Teresa Battaglia ha perso davvero la sfida più grande di tutte contro la sua memoria? Sembra di sì. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini, che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne. Lì, dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto, trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì.

5. “Il figlio sbagliato” di Camilla Läckberg

La regina del giallo nordico torna in grande stile con “Il figlio sbagliato”, che si aggiudica il quinto posto fra i 10 libri più venduti della settimana.

A Fjällbacka è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali, e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande.

Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide. Poco dopo, anche la casa del celebre scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura in pieno blocco creativo, è sconvolta da un’aggressione brutale. Difficile non pensare che i crimini siano in qualche modo legati.

6. “Dammi mille baci” di Tillie Cole

Il sesto dei 10 libri più venduti della settimana è una lettura che piacerà molto agli amanti delle commedie romantiche.

Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore.

Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli… Quando il diciassettenne Rune Kristiansen torna nella tranquilla cittadina della Georgia in cui ha abitato da bambino, ha in mente solo una cosa. Scoprire il motivo che ha spinto la sua inseparabile amica d’infanzia a escluderlo dalla sua vita senza una parola di spiegazione. Ma il suo cuore potrebbe rompersi di nuovo… Un bacio dura un attimo. Ma mille baci possono durare un’eternità.

7. “Stigma” di Erin Doom

Erin Doom colpisce ancora con il suo nuovo romanzo, “Stigma”, che si piazza settimo nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana.

La protagonista di questa storia non crede più nei miracoli. Troppe volte la vita l’ha masticata e risputata, illudendola che un futuro scintillante fosse in serbo per lei. Da sola e senza mezzi, Mireya decide di trasferirsi a Philadelphia in cerca di fortuna. Con sé ha soltanto una vecchia valigia, intorno l’inverno gelido di una città sconosciuta.

Il suo personale miracolo sembra compiersi quando si imbatte in un’insegna al neon che si staglia nel buio della notte. Eccentrico e sfarzoso, il club Milagro’s è un luogo capace di affascinare chiunque ne varchi la soglia, Mireya compresa.

8. “Il passeggero” di Cormac McCarthy

Torna fra i libri più venduti “Il passeggero” di Cormac McCarthy, che ci ha lasciati lo scorso 13 giugno.

Durante una missione di recupero al largo della costa del Mississippi, Bobby Western vede quel che non avrebbe dovuto vedere: un JetStar apparentemente intatto adagiato sul fondale e, in cabina, chiome fluttuanti, bocche aperte e occhi vuoti, nove corpi senza vita. Da dove viene quell’aereo, che fine ha fatto la scatola nera, e che ne è stato della decima persona sulla lista passeggeri? Queste le domande a cui Bobby, perseguitato da due emissari governativi «con un’aria da missionari mormoni», non sa dare risposta. Capisce allora di dover scomparire.

9. “È colpa mia?” di Mercedes Ron

Ecco un nuovo ingresso fra i libri più venduti della settimana: “È colpa mia?”.

Se hai solo diciassette anni e tua madre decide di cambiare vita, marito e città non puoi fare altro che seguirla, anche se è l’ultima cosa che vorresti al mondo. Anche se la città in questione è Los Angeles.

È quello che succede a Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California, dove l’attendono una villa gigantesca, vestiti costosi, scuole private e feste in piscina. Tutte cose che a Noah non sono mai troppo interessate. Ma ad attenderla c’è anche Nicholas, il suo nuovo fratellastro: ventun anni, studente del college, capelli scuri e penetranti occhi azzurri.

Quello che Noah non sa, e che nessuno in famiglia sospetta, è che dietro quella faccia d’angelo Nicholas nasconde una doppia vita, non proprio da bravo ragazzo…

10. “Sorelle” di Maurizio De Giovanni

Infine, decimo fra i libri più venduti, “Sorelle” costituisce il capitolo conclusivo della serie di Sara.

Teresa Pandolfi ha esagerato. Questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi deve essere messa a tacere. Prima di farla fuori, però, serve la certezza che non abbia lasciato prove compromettenti per il loro sistema di potere. Intanto Sara è in crisi. Diverse come il giorno e la notte, lei e Bionda sono amiche, colleghe, rivali. Più ancora: sorelle. Dal giorno in cui non le risponde a un messaggio, Mora ha capito: Teresa è in pericolo di vita.