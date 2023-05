Cormac McCarthy ritorna in libreria con “Il passeggero”

È approdato da pochissimi giorni nelle librerie italiane: “Il passeggero“, uscito il 2 maggio per Einaudi, segna il grande ritorno di Cormac McCarthy, il grande scrittore statunitense amato in tutto il mondo.

“Il passeggero”

Durante una missione di recupero al largo della costa del Mississippi, Bobby Western vede quel che non avrebbe dovuto vedere: un JetStar apparentemente intatto adagiato sul fondale e, in cabina, chiome fluttuanti, bocche aperte e occhi vuoti, nove corpi senza vita. Da dove viene quell’aereo, che fine ha fatto la scatola nera, e che ne è stato della decima persona sulla lista passeggeri?

Queste le domande a cui Bobby, perseguitato da due emissari governativi «con un’aria da missionari mormoni», non sa dare risposta. Capisce allora di dover scomparire. Del resto a fuggire ci è abituato, da tanto tempo è inseguito dai sensi di colpa nei confronti del mondo e di lei, Alicia, l’amore del suo cuore, la rovina della sua anima.

Alicia Western, sua sorella. Mente matematica sopraffina ed esperta mondiale di violini cremonesi, donna bellissima e perciò più difficile da perdere, «perché la bellezza ha il potere di suscitare un dolore inaccessibile ad altre tragedie», anche Alicia, come Bobby, ha guardato dove non doveva guardare, nel cuore delle tenebre. Visitata sin da bambina dalle «coorti», un’accozzaglia di allucinazioni da vaudeville capeggiate da un piccolo focomelico scurrile chiamato il Kid, e afflitta da un amore che offende, Alicia ha provato a opporre l’ordine del numero al caos della vita ma non ce l’ha fatta perché «certe cose un numero non ce l’hanno».

Ora cosa resta a Bobby, se non la fuga? Via da New Orleans, Knoxville e la baia petrolifera della Florida, da bettole, bagnarole e topaie. Un mondo popolato di reietti, ubriaconi e reduci – dall’amorevole trans Debussy al killer di blatte Borman al dandy dissacrante Sheddan – ma brulicante di vita e inventiva. Via da tutto quel rumore, via dalle oscure macchinazioni del potere e dai peccati ereditati come da quelli bramati, verso una nuda bicocca dall’altra parte dell’oceano, verso un posto senza compagnia né legge né letteratura, dove non c’è altra realtà del ricordo e la fisica si fonde nella metafisica. Perché questo siamo noi: «dieci percento biologia e novanta percento mormorio notturno».

L’inizio di un progetto più ampio

Con “Il passeggero”, McCarthy dà inizio ad un progetto di più ampio respiro che non riguarda soltanto la storia e la vita di Bobby Western. “Il passeggero” è infatti parte di una serie che prevede anche un secondo libro, già pubblicato in edizione originale e che presto uscirà in Italia sempre per Einaudi. Si tratta di “Stella maris”, il romanzo che racconta la storia di Alicia Western, sorella di Bobby. Il risultato sono due volumi che, incentrati su due personaggi legati fra loro, si intrecciano pur restando autonomi. Un grande ritorno, insomma!

Chi è Cormac McCarthy

Cormac McCarthy, all’anagrafe Charles Joseph McCarthy Jr., è un celebre scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense. Nato a Providence, nel Rhode Island, il 20 luglio del 1933, è figlio di un avvocato di successo che pochi anni dopo la nascita del futuro scrittore decide di trasferirsi, insieme alla famiglia, nel Tennessee. Qui Cormac cresce e studia finché, lasciata l’università dopo due anni di studio, decide di arruolarsi nell’esercito.

Vi rimane per quattro anni. In questo periodo vive in Alaska, dove conduce anche un programma radiofonico. Tornato in Tennessee nel 1957, riprende la carriera universitaria da dove l’aveva interrotta, e nel frattempo si dedica alla scrittura, componendo alcuni brillanti racconti che gli valgono anche diversi premi.

Da qui in avanti, la vita di McCarthy è caratterizzata da grandi amori, viaggi e avventure senza fine, sin da quando sposa la prima moglie, Lee Holleman, da cui nasce il figlio Cullen. In questo periodo – è il 1965 – pubblica il suo primo romanzo con la Random House. Seguono la rottura con la moglie, un viaggio in nave alla volta dell’Irlanda, un altro matrimonio e poi altri, moltissimi, viaggi, che lo portano in giro per il mondo alla ricerca di storie e personaggi da raccontare nei suoi numerosi romanzi di successo.

Attualmente, Cormac McCarthy vive nel Nuovo Messico con la moglie Jennifer Winkley e il figlio John.