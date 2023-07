I 10 libri più venduti della settimana, Manzini, Murgia e Bussola primi

Quali sono i libri più venduti della settimana? Nella classifica dei libri più acquistati troviamo qualche novità e alcuni titoli che restano fra i più venduti anche dopo settimane. Sul podio, di nuovo l’ultimo libro di Antonio Manzini, “ELP”, Michela Murgia e il suo “Tre ciotole” ed una novità, Matteo Bussola che scala qualche posizione piazzandosi terzo con “Un buon posto in cui fermarsi”.

Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

1. “ELP” di Antonio Manzini

Primo fra i libri più venduti della settimana, “ELP” di Antonio Manzini sancisce il ritorno di Rocco Schiavone in libreria.

Non si fa che parlare dell’ELP, l’Esercito di Liberazione del Pianeta. Il vicequestore Rocco Schiavone guarda con simpatia mista al solito scetticismo ai gesti clamorosi di questi disobbedienti che liberano eserciti di animali d’allevamento in autostrada. Semmai è incuriosito dal loro segno di riconoscimento che si diffonde come un contagio tra ragazze e ragazzi. La vera violenza sta però da un’altra parte e quando Rocco viene a sapere di una signora picchiata dal marito non si trattiene.

2. “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” di Michela Murgia

Il secondo dei libri più venduti della settimana è di nuovo la novità firmata da Michela Murgia, “Tre ciotole”, dedicata alla tematica della crisi, che si riconferma il primo dei libri più acquistati in Italia anche questa settimana.

S’innamorano di una sagoma di cartone o di un pretoriano in miniatura, odiano i bambini pur portandoseli in grembo, lasciano una donna ma ne restano imprigionati, vomitano amore e rabbia, si tagliano, tradiscono, si ammalano.

Sono alcuni dei personaggi del nuovo libro di Michela Murgia, un romanzo fatto di storie che si incastrano e in cui i protagonisti stanno attraversando un cambiamento radicale che costringe ciascuno di loro a forme inedite di sopravvivenza emotiva.

3. “Un buon posto in cui fermarsi” di Matteo Bussola

Si piazza terzo fra i 10 libri più venduti la scorsa settimana la novità di Matteo Bussola: “Un buon posto in cui fermarsi“.

A volte la vita ci colpisce fino ad abbatterci. E se invece di rialzarci, provassimo a guardare il mondo con gli occhi di chi è a terra? Forse proprio la resa può regalare un’inaspettata felicità. Dopo “Il rosmarino non capisce l’inverno”, il nuovo commovente romanzo di Matteo Bussola. In pochi hanno saputo raccontare la fragilità maschile senza stereotipi, senza pregiudizi, senza vergogna.

Incrinati, piegati, sconfitti, capaci però di cercare un senso, di intravederlo lì dove mai avrebbero creduto, questi protagonisti trovano ognuno un modo personale, autentico, spudoratamente onesto, di rispondere alla domanda: «Che cosa fa di un uomo un uomo?»

4. “Divertimenti” di Pera Toons

Il quarto dei 10 libri più venduti della settimana è invece dedicato ai più piccoli ed appartiene a tutt’altro genere. Si tratta di “Divertimenti” di Pera Toons, un libro che racchiude barzellette, freddure, indovinelli e giochi per intrattenere i più piccoli.

5. “Madre d’ossa” di Ilaria Tuti

Al quinto posto fra i libri più acquistati troviamo il nuovo romanzo di Ilaria Tuti, “Madre d’ossa”!

Il commissario Teresa Battaglia ha perso davvero la sfida più grande di tutte contro la sua memoria? Sembra di sì. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini, che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne. Lì, dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto, trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì.

6. “Il figlio sbagliato” di Camilla Läckberg

La regina del giallo nordico torna in grande stile con “Il figlio sbagliato”, che si aggiudica il sesto posto fra i 10 libri più venduti della settimana.

A Fjällbacka è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali, e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande.

Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide. Poco dopo, anche la casa del celebre scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura in pieno blocco creativo, è sconvolta da un’aggressione brutale. Difficile non pensare che i crimini siano in qualche modo legati.

7. “Dammi mille baci” di Tillie Cole

Il settimo dei 10 libri più venduti della settimana è una lettura che piacerà molto agli amanti delle commedie romantiche.

Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore.

Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli… Quando il diciassettenne Rune Kristiansen torna nella tranquilla cittadina della Georgia in cui ha abitato da bambino, ha in mente solo una cosa. Scoprire il motivo che ha spinto la sua inseparabile amica d’infanzia a escluderlo dalla sua vita senza una parola di spiegazione. Ma il suo cuore potrebbe rompersi di nuovo… Un bacio dura un attimo. Ma mille baci possono durare un’eternità.

Ottavo fra i libri più venduti in Italia scorsa settimana, il messalino quotidiano “Sulla Tua Parola” è uno strumento semplice e completo, indirizzato a sacerdoti e laici, che offre la possibilità di un immediato utilizzo sia per la Messa che per la meditazione personale. Presenta inoltre coinvolgenti approfondimenti quotidiani sulla vita di santi, beati, venerabili, servi di Dio.

9. “In cucina con la friggitrice ad aria” di Benedetta Rossi

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, e sempre più persone stanno sperimentando con piacere questo strumento innovativo, grazie al quale è possibile risparmiare tempo, ridurre i consumi e avere un’alternativa ai metodi di cottura tradizionali.

In questo manuale, che si piazza nono fra i libri più venduti della settimana, potrete trovare ricette facili e gustose per tutte le occasioni, testate dai ragazzi di Buon’Idea. Oltre 200 piatti e tutta l’esperienza di Fatto in casa da Benedetta per scoprire come la friggitrice ad aria può diventare il vostro miglior alleato in cucina!

10. “Nulla si distrugge” di Marco Vichi

Infine, decimo fra i dieci libri più venduti in Italia, troviamo un nuovo giallo di Marco Vichi.

Siamo alla fine di aprile del 1970 e il commissario Bordelli, ormai in pensione, può dedicarsi a un caso riaperto di recente, un’indagine mai risolta che lo tormenta da molti anni. Si tratta dell’assassinio del figlio di un noto fascista avvenuto nel 1947, che nel clima irrequieto del Dopoguerra era stato frettolosamente archiviato.

Mentre, con l’aiuto del vice commissario, Bordelli scava nel passato alla ricerca della verità, sulla montagna pistoiese la Pubblica Sicurezza sta scandagliando il bosco in una frenetica lotta contro il tempo e una brutta faccenda tornerà alla luce. Come se non bastasse, un vecchio amico che più di dieci anni prima era scomparso nel nulla ricompare all’improvviso, facendo affiorare alla memoria di Bordelli il ricordo di una vicenda complessa e dolorosa.