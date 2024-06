A volte è salutare, terapeutica. Come il silenzio, e come tutte quelle occasioni in cui siamo costretti, volenti o nolenti, ad ascoltarci nel profondo, a conoscerci, a capirci. Ma a volte la solitudine è difficile da affrontare e pesante da sostenere. Se state vivendo un periodo di solitudine e avete bisogno di una compagnia per sentirvi meglio, continuate a leggere il nostro articolo, in cui vi consigliamo 5 libri da leggere quando ci si sente soli.

5 libri da leggere consigliati se ci si sente soli

“Il suono della solitudine” di Michele Marziani

Iniziamo il nostro breve viaggio alla scoperta dei libri da leggere quando ci si sente soli con una lettura importante, che svela il lato positivo della solitudine.

La collana «Piccola filosofia di viaggio» invita lo scrittore Michele Marziani a mostrarci i lati affascinanti della solitudine, una dimensione faticosa ma bellissima che aiuta a superare la paura del mondo, fa viaggiare il pensiero creativo, dona libertà e voglia di fare, a patto di essere sinceri con se stessi.

“Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin

“Cambiare l’acqua ai fiori” è stato un caso editoriale in Francia e, a dire la verità, un po’ in tutta Europa. Uno dei libri più venduti degli ultimi anni. La storia raccontata da Valérie Perrin è dolce, malinconica, delicata e commovente. E ha molto a che vedere con la solitudine e con il territorio inesplorato che si nasconde dentro ognuno di noi.

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una storia piena di misteri.

Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale.

“La rotta per Lepanto” di Paolo Rumiz

Fra i libri che vi segnaliamo per chi si sente solo c’è anche questo volumetto di Paolo Rumiz, un prezioso reportage che fa della solitudine uno dei suoi punti chiave.

Il cuore di questo viaggio è l’incontro con uomini e donne di mare, seguendo le tracce della Serenissima sparse ovunque e con la malinconia che solo l’orizzonte ti può regalare.

Ci sono baie solitarie, soste in osterie, marinai di poche parole. E poi ci sono i luoghi: Venezia, gli Arsenali, Parenzo, Pola, il Quarnaro, Lussino, Ragusa, le Bocche di Cattaro, Corfù, posti carichi di storia, di bellezza, di colori e sapori forti.

E ancora, i popoli, quelli che evocano immaginari mai sopiti come i morlacchi, i turchi, gli slavi e una terra, quella dei Balcani, appena uscita da una delle grandi tragedie del Novecento.

“In viaggio con la zia” di Graham Greene

Vi starete chiedendo cosa ci faccia uno dei libri di Graham Greene fra quelli selezionati per chi si sente solo. “In viaggio con la zia” racconta uno dei risvolti più sorprendenti della solitudine: spesso, questa condizione ci apre a nuove rotte, a percorsi inaspettati che ci fanno incontrare il nostro vero io.

“In viaggio con la zia” è al contrario un libro avventuroso e comico. Mr Pulling, un cinquantenne direttore di banca in pensione anticipata, incontra al funerale della madre la zia Augusta, che era sparita dalle frequentazioni di famiglia dai tempi della nascita del nipote.

La folgorante settantacinquenne immediatamente trascina il timido Henry nel ciclone della sua vita sempre in movimento. Lui tranquillo e conformista, impacciato con le donne e con la vita, trascorre il suo pensionamento solitario coltivando dalie e scambiando corrispondenza con una Miss Keene che rappresenta la personificazione dell’occasione sentimentale mancata.

“Le nostre anime di notte” di Kent Haruf

Infine, fra i libri selezionati vi lasciamo con un consiglio che sa di dolcezza e di seconde possibilità. Perché , nonostante tutto, la speranza non la si deve perdere mai.

È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me?Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura.

© Riproduzione Riservata