Il 29, il 30 e il 31 gennaio sono tradizionalmente noti come i giorni della merla, il periodo più freddo dell’anno. E non c’è occasione più adatta di questa per scegliere uno fra i libri che abbiamo in libreria e perdersi fra le pagine, magari davanti al camino, sotto una coperta, con una tazza di cioccolata calda fumante.

In questo articolo scopriamo insieme 5 libri perfetti da leggere durante i giorni della merla.

5 libri da leggere durante i giorni della merla

“Tempesta di neve e profumo di mandorle” di Camilla Läckberg

“Tempesta di neve e profumo di mandorle” è uno di quei libri perfetti da gustare nelle gelide sere d’inverno. Un’opera che mescola atmosfere fredde e misteriose al confortevole ambiente domestico.

Adagiata contro le rocce grigie, con le sue casette di legno ammantate di neve, Fjällbacka regala uno spettacolo particolarmente suggestivo, un paesino fiabesco affacciato sul mare di ghiaccio.

Martin Molin, collega di Patrik Hedström alla stazione di polizia di Tanumshede, ha raggiunto la fidanzata Lisette sulla vicina isola di Valö per una festa di famiglia.

Mentre il vento infuria, durante la cena il vecchio patriarca dall’immensa fortuna muore improvvisamente. Nell’aria si avverte un vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin non resta che cercare di far luce su quella morte misteriosa.

“Il Trono di Spade” di George R.R. Martin

Vi piacciono i libri fantasy? C’è una saga che con il freddo e l’inverno ha un legame di non poco conto. Stiamo parlando del “Trono di Spade”, incentrato sul dualismo fra ghiaccio e fuoco, esemplificato dai due personaggi principali: Jon Snow e Daenerys Targaryen.

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert Baratheon.

L’ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all’ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere è ora minacciato: all’estremo Nord, la Barriera – una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei – sembra vacillare.

“La grazia dell’inverno” di Louise Penny

Fra i libri consigliati da leggere durante i giorni della merla c’è anche un irresistibile giallo ambientato nel freddo Québec.

Chi può essere tanto folle da commettere un omicidio alla luce del sole? È quello che si domanda Armand Gamache di fronte al corpo di CC de Poitiers uccisa durante uno degli eventi sportivi più amati in Québec. È arrivato Natale e Three Pines si è trasformato in un luogo incantato ricoperto di neve.

Ma quel momento di festa viene infranto da una tragedia. Una spettatrice della tradizionale partita di curling del 26 dicembre è stata uccisa: incredibilmente, inverosimilmente folgorata in mezzo a un lago ghiacciato.

E nonostante la grande folla, non ci sono testimoni né indizi. Nelle sue indagini l’ispettore capo Armand Gamache scoprirà presto che la vittima era una persona fuori dal comune: malvista dall’intera cittadina, detestata dall’amante, tirannica con marito e figlia.

Con la compassione e il coraggio che lo contraddistinguono, Gamache scaverà sotto la superficie idilliaca della vita del villaggio per dissotterrare pericolosi segreti a lungo sepolti e rendersi conto di come un inverno in Québec non sia solo bellissimo, ma anche letale.

“Un amore sulla neve” di Anna Premoli

Avete voglia di libri romantici che, sebbene ambientati in luoghi gelidi, siano capaci di scaldare il cuore? “Un amore sulla neve” è perfetto per voi.

Chiara è disperata per essersi lasciata convincere a trascorrere le vacanze natalizie sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia, invece di scappare verso l’agognato sole dei tropici.

L’ultima volta che ha messo gli sci ai piedi, parecchi anni fa, si è ripromessa di non farlo mai più. Non può neppure invocare la complicità della sorella Elisa che, fresca di matrimonio, ha deciso di dimostrare al consorte, fanatico sciatore, quanto sia ansiosa di macinare chilometri di piste innevate.

E così Chiara, una volta arrivata, si rende conto che nulla potrà salvarla: dovrà unirsi agli entusiasti sciatori e sperare di tornare tutta intera. Come se la situazione non fosse già di per sé difficile, dovrà anche avere a che fare con Giulio, l’enigmatico fratello del cognato.

Ma si sa, le sfide più ardue sono anche le più emozionanti: riuscirà Chiara a non lasciare sulle piste i legamenti e… soprattutto il cuore?

“Gente di Dublino” di James Joyce

Fra i libri consigliati per i giorni della merla non può mancare un classico della letteratura. Abbiamo scelto “Dubliners” di James Joyce, una sfaccettata raccolta di racconti – in cui la neve non manca -, di cui protagonista principale è la capitale irlandese.

In una Dublino grigia e fumosa, che diviene l’emblema del decadentismo morale delle città occidentali del secolo scorso, le principali fasi della vita umana si dipanano attraverso le vicende di quindici storie.

L’infanzia con “Le sorelle”, “Un incontro”, “Arabia”; l’adolescenza con “Eveline”, “Dopo la corsa”, “I due galanti”, “Pensione di famiglia”; la maturità con “Una piccola nube”, “Rivalsa”, “Polvere”, “Un caso pietoso”; la vecchiaia con “Il giorno dell’Edera”, “Una madre”, “La grazia”; per concludere “I morti”, il racconto più celebre.

Sono storie di personaggi imbrigliati in un’esistenza greve ma inconcludente; il filo conduttore è quello di narrare le vite di esseri umani frustrati e avviliti, spettatori inconsistenti che, grazie a un’illuminazione o a una rivelazione, tentano di smuoversi dalla loro immobilità, senza però riuscirci.

Quindici racconti, solo all’apparenza anonimi e ordinari, tra le righe dei quali emergono sentimenti complessi e riflessioni profonde.

© Riproduzione Riservata