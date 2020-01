Libri come medicina, arrivano le letture ad alta voce in ospedale

Abbiamo parlato diverse volte di libroterapia e dei benefici della lettura per lo spirito e l’umore di una persona. Come diceva Daniel Pennac “Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa. Persino da te stesso”, ed è proprio questo il principio che si è voluto applicare al Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottoleghi di Milano, dove ogni martedì alle 16.30 i lettori volontari, le voci del Patto di Milano per la lettura”, leggeranno ad alta voce per i pazienti e per chi li assiste presenti nella struttura.

I benefici della lettura

L’iniziativa è stata lanciata dall’Asst Gaetano Pini-Cto con il supporto dell’area biblioteche del comune di Milano. “Sono noti i benefici della lettura – ha dichiarato a Milanotoday Maria Paola Pirola, Direttore Socio Sanitario – soprattutto in termini di miglioramento della gestione dello stress. Quando la lettura è corale si moltiplicano tali effetti positivi e anche la sfera delle relazioni se ne avvantaggia. E allora ci sembra importante questa iniziativa che attraverso la collaborazione tra istituzioni propone attività di supporto della comunità verso persone portatrici di disabilità, temporanee o croniche, durante il loro soggiorno ospedaliero”. L’iniziativa rientra all’interno del progetto MovimentiAmo, con il quale si intende avviare la costruzione di “comunità tera­peutiche” in grado di offrire ai cittadini milanesi e a target specifici momenti ludico ricreativi.