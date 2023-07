Letture da mare, 5 ebook perfetti da leggere quest’estate

Non tutti avranno la possibilità di trascorrere le vacanze al mare. Ma, anche quando non si riesce ad andare, con i 5 ebook che vi suggeriamo oggi, sarà il mare a raggiungere noi, con storie avvincenti, indimenticabili e perfette per soddisfare i gusti di ogni lettore.

Che il mare sia o meno fra i vostri programmi per quest’estate, alle atmosfere ci pensiamo noi, suggerendovi 5 ebook perfetti da leggere questa stagione se non volete perdere l’occasione di respirare la bellezza della grande distesa azzurra che da sempre ci ispira e ci attrae.

5 ebook da a(mare)

“Il bar sotto il mare” di Stefano Benni

Il primo ebook che vi consigliamo per portare un po’ di mare nelle vostre letture è il bellissimo libro in cui Stefano Benni mette insieme alcuni racconti che, vi assicuriamo, non vi lasceranno indifferenti.

Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello, dell’uomo con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della vamp e degli altri misteriosi avventori.

“Il Mediterraneo in barca” di Georges Simenon

Che Simenon sia un prodigioso narratore è a tutti noto. Ma forse non tutti sanno che, in particolare fra il 1931 e il 1946, è stato un reporter non meno prodigioso – e singolare. Singolare perché, lungi dal considerarsi un inviato speciale, i suoi reportage li ha scritti «per sé», per viaggiare, per finanziare la sua curiosità. Quella curiosità nei confronti dell’uomo che ha scoperto in sé sin da quando, giovanissimo, lavorava alla «Gazette de Liège».

I suoi pezzi giornalistici non fanno che rivelarci un’altra faccia del Simenon romanziere. Lo dimostra questo resoconto di una crociera compiuta nel Mediterraneo – da Porquerolles alla Tunisia passando dall’Elba, Messina, Siracusa, Malta – a bordo di una goletta: una lunga crociera durante la quale Simenon, che si era ripromesso di capire e descrivere il Mare nostrum, non potrà che confermarsi nella sua vera vocazione, la stessa di Stevenson: raccontare storie.

“La perla” di John Steinbeck

Se la vostra passione è la letteratura americana, vi suggeriamo questa piccola “perla”, di nome e di fatto, concepita da John Steinbeck.

Sulla perla trovata in fondo al mare un pescatore messicano ha costruito il sogno di una vita migliore, il riscatto dalla miseria e dalla fatica.

L’inquietudine e le passioni suscitate da questo fugace tocco della fortuna sconvolgono la sua vita, quella di sua moglie e del suo bambino.

Contro la violenza non basta più l’amore di Juana, né la solidarietà di alcuni poveri pescatori che si accontentano di poter vedere la fortuna da vicino. Dalla grande fantastica avventura Kino e i suoi torneranno alla fatica di tutti i giorni senza nemmeno quell’unico bene che la vita aveva loro concesso: la pace con se stessi.

“Il passeggero del Polarlys” di Georges Simenon

Non poteva mancare, fra gli ebook perfetti per il mare, un giallo in pieno stile Georges Simenon.

Ancor prima che, in una nebbia glaciale, il Polarlys lasci il porto di Amburgo, il capitano Petersen fiuta la presenza di quello che i marinai chiamano il malocchio, e intuisce che non sarà uno dei soliti viaggi – anche se ci sono gli stessi ufficiali che conosce da anni, e l’abituale carico di macchinari, frutta e carne salata che in Norvegia verrà scambiato con uno di merluzzo, olio di foca e pelli di orso.

Da subito, per dire, quell’olandese di diciannove anni che la compagnia gli ha mandato come terzo ufficiale – un ragazzino, pallido e magro nella sua uniforme impeccabile, appena uscito dalla scuola navale – non gli piace granché. E ancor meno gli piace il vagabondo che il capo macchinista ha raccattato sul molo per sostituire un carbonaio malato. Così come non può non preoccuparlo il fatto che uno dei cinque passeggeri sia scomparso nel nulla dopo essersi registrato. E soprattutto che tra quelli rimasti ci sia lei, Katia Storm.

“La casa degli specchi” di Cristina Caboni

Non poteva mancare una storia d’amore fra gli ebook consigliati per respirare un po’ di aria di mare. In effetti, “La casa degli specchi” è un racconto di donne, mistero ed amore che si legge tutto d’un fiato.

La grande villa di Positano è l’unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì, insieme al nonno Michele, e ne conosce ogni angolo, a partire dal maestoso ingresso rivestito da dodici specchi con cornici d’argento intarsiate.Specchi che sembrano capaci di mettere a nudo la sua anima.

Milena li ha sfiorati mille volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova qualcosa di inaspettato: un gancio che apre il passaggio a una stanza segreta. All’interno le pareti sono tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il nome di una delle interpreti non riesce a crederci. È un nome proibito in quella casa.

È il nome di sua nonna che, tanti anni prima, è fuggita in America senza lasciare traccia. Frugando tra le sue carte, Milena scopre cose che non avrebbe mai immaginato. Che era un’attrice nella Roma della dolce vita. Che ha lottato per farsi strada in un mondo affascinante, ma dominato dagli uomini.Che i loro sogni sono molto simili.

Anche lei vuole calcare le scene, ma ha paura di mettersi in gioco. Fino a quando non si imbatte in alcuni indizi che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a meno di chiedersi perché nessuno le abbia mai parlato di sua nonna.

