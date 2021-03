Le 30 donne protagoniste di “rivoluzioni silenziose” nella storia

Scienziate, attiviste politiche, scrittrici, personaggi di fantasia, icone pop. Nella storia, così come nella letteratura, sono tante le donne protagoniste di “rivoluzioni silenziose”, che hanno ricoperto un ruolo spesso rimasto marginale, hanno dovuto celarsi dietro pseudonimi maschili o, ancora, sono rimaste cristallizzate nell’immaginario collettivo: personaggi e stereotipi anziché persone, statue immobili anziché donne in carne e ossa.

Le loro storie, i cui capitoli possono essere riletti e scritti ogni giorno insieme, diventano protagoniste all’interno delle Librerie Feltrinelli in occasione della Festa della Donna. Un modo per raccontarne le diverse sfaccettature, restituire loro il giusto valore nelle narrazioni e intrecciarle alle storie delle donne di oggi.

Chi sono le donne nascoste

Chi sono le #DonneNascoste di ieri e di oggi? Librerie Feltrinelli lo ha chiesto a scrittrici, musiciste, artiste, sportive e influencer che, per l’occasione, hanno tratteggiato e regalato ai lettori ritratti di donne straordinarie: 30 contributi video esclusivi che hanno come protagoniste storie di donne la cui eccezionalità si è espressa attraverso la passione, l’intelligenza, la ribellione e il lavoro, contribuendo a superare le distinzioni di genere. Le pillole si possono trovare sui canali social di laFeltrinelli e sulla pagina speciale dedicata all’iniziativa online su lafeltrinelli.it e IBS.it.

Ecco tutte le voci del panorama culturale che hanno collaborato all’iniziativa: Maria Beatrice Alonzi, Silvia Avallone, Giulia Blasi, Barbara Bonansea, Nicoletta Bortolotti, Annarita Briganti, Valentina Cavallaro, Lodovica Cima, Camilla Filippi, Maura Gancitano, Ilaria Gasperi, Lisa Ginzburg, Gisella Laterza, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Michela Murgia, Giovanna Pancheri, Tea Ranno, Sara Rattaro, Anna Siccardi, Chiara Tagliaferri, Ornella Vanoni.

Il ricordo di Sandra Bonsanti

Teresa Ciabatti, candidata all’edizione 2021 de Lo Strega con “Sembrava bellezza”, ci restituisce un ricordo intimo e personale legato alla figura della giornalista, scrittrice e politica italiana Sandra Bonsanti. “Una donna che ha sempre combattuto un certo tipo di politica e di uomini che potrebbero essere rappresentati dalla figura di mio padre, massone, toscano. In qualche modo è stata la ‘nemica’ di mio padre. Ho trovato commovente che mia madre da piccola mi abbia indicato lei come figura a cui tendere, attribuendole quella ribellione che non era riuscita a compiere in prima persona”.

Luisa Spagnoli e Maria Lai

La designer Chiara Alessi racconta il volto inedito della modista Luisa Spagnoli (1877-1935), ricordandola non solo come l’ideatrice del celebre Bacio Perugina ma come: “Un’imprenditrice interessata ai diritti sociali e ai diritti di lavoro. Erano solo gli anni ’20 e lei è stata la prima donna ad aprire i nidi aziendali, a favorire l’allattamento delle donne operaie anche mentre lavoravano, e a garantire la retribuzione della maternità.”

Giovanna Melandri, Presidente del MAXXI di Roma, dedica il suo ritratto di #DonnaNascosta all’artista Maria Lai (1919-2013) “che da Ulassai, nel cuore remoto della Sardegna, utilizzava l’arte come potenza di trasformazione sociale e spirituale, lavorando con forme e materiali molto diversi – ha tessuto, ha usato il pane, ha raccontato le visioni astrali – e ha sperimentato come l’arte potesse tenere insieme e costruire una comunità”.

Gli omaggi all’universo femminile

L’influencer italo-americana Tia Taylor, racconta la storia di Sarah Parker Remond (1826-1894), prima donna di colore medico in Italia. “Diplomata presso la scuola ospedaliera di Santa Maria Nuova nel 1868 in pratica medica professionale, a soli 16 anni fece il suo primo discorso pubblico contro la schiavitù, per diventare un’attivista per i diritti umani e per il suffragio femminile.”

Michela Giraud, una delle autrici di “Tea. Storia (quasi) vera della prima messia” (HarperCollins), regala un ritratto personale e ricorda la sua professoressa di ripetizioni di latino e greco come colei che: “Non solo mi fece passare dal 3 al 7 in greco e latino ma mi fece compiere un viaggio attraverso la consapevolezza dei miei mezzi, elevandomi attraverso lo studio e facendomi scoprire il mio scrittore preferito: Ovidio”.

La scrittrice e sociolinguistica ungherese Vera Gheno riflette sull’importanza di identificare con nome e cognome le donne e valorizzarne l’unicità. In un breve racconto realizzato per l’iniziativa ricorda le figure di Andrea Ghez, Premio Nobel 2020 per la Fisica, Marta Cartabia, attuale Ministra della Giustizia, Antonella Polimeni, rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Gli eventi per celebrare la donna

Sempre in diretta sui canali social di laFeltrinelli, domenica 7 marzo alle ore 17.00 Isabel Allende dialoga con Nadia Terranova in una esclusiva conversazione sul femminismo. Si parte dall’ultimo libro della scrittrice cilena Donne dell’anima mia (Giangiacomo Feltrinelli Editore) che ripercorre la sua vita attraverso la militanza femminista e il personalissimo ricordo della madre Panchita e della figlia Paula. E delle donne che l’hanno ispirata, dalla poeta-attivista Sylvia Plath all’agente letteraria Carmen Balcells, ad autrici come Virginia Woolf o Margaret Atwood o anche più giovani come la somala Warson Shire.

Il giorno delle celebrazioni della Festa della Donna, lunedì 8 marzo alle ore 18.30, Rula Jebreal, giornalista pluripremiata, scrittrice e docente universitaria, sarà ospite di Feltrinelli Live, lo spazio digitale di laFeltrinelli, dove incontrerà il pubblico per dialogare a partire dal suo ultimo libro “Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro” (Longanesi). Un libro-manifesto che lancia un monito e un invito rivolto a uomini e donne affinché si levino insieme contro la violenza di genere. Interviene con lei la giornalista Tiziana Ferrario. Per partecipare all’incontro in streaming è necessario acquistare una copia, anche autografata, del suo libro in una delle 118 librerie Feltrinelli d’Italia oppure online sui siti di lafeltrinelli.it e IBS.it. L’acquisto è legato a un codice numerico che consente di accedere alla piattaforma e partecipare all’evento virtuale, interagendo con la scrittrice.

Fotocredits: Juliano Torres e Lori Barra

© Riproduzione Riservata