“La vita è bella, nonostante” di Sveva Casati Modignani, un libro per riscoprire la bellezza della vita

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Un gruppo di amiche e tanti motivi per apprezzare le piccole gioie quotidiane. Ecco i protagonisti del nuovo libro di Sveva Casati Modignani, "La vita è bella, nonostante".

Da quando è uscito, lo scorso 10 ottobre, “La vita è bella, nonostante” è rientrato fra i libri più venduti in Italia tutte le settimane. Il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani prosegue il racconto iniziato nel 2017 con “Festa di famiglia“.

“La vita è bella, nonostante”, la sinossi

L’ultimo capitolo della serie iniziata con il romanzo “festa di famiglia”. Protagoniste le quattro amiche inseparabili, specchio delle donne di oggi, tra nuove aspirazioni e problemi dei giorni nostri.

Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole sono amiche inseparabili. Ci hanno appassionato con i loro amori tormentati e i segreti di famiglia, commosso con le loro confidenze e sorpreso con inattesi colpi di scena.

Si sono sempre sostenute a vicenda, e ora che sono diventate donne mature hanno acquisito nuove consapevolezze e sono pronte a prendere decisioni che cambieranno per sempre le loro vite.

Quando Carlotta si trova ad affrontare il dolore per un lutto inaspettato, nessuna può capirla meglio di Maria Sole che, dopo aver realizzato il sogno di aprire un asilo nido, sta costruendo un nuovo equilibrio famigliare. E se Andreina non smette di chiedersi se sia giusto allevare la piccola Viviana senza un padre al suo fianco, Gloria sta rivalutando il suo amore per Sergio, il compagno di sempre.

Tra grandi dolori, ma anche tante piccole gioie, per ognuna di loro c’è in serbo un finale sorprendente. In fondo, la felicità sta nel saper apprezzare quello che si ha perché la vita è bella, nonostante le sofferenze che spesso ci infligge.

Perché leggere “La vita è bella, nonostante”

In “La vita è bella, nonostante”, Sveva Casati Modignani chiude il cerchio iniziato qualche anno fa con “Festa di famiglia”, uno dei libri più amati della scrittrice milanese che ha stregato tanti e tanti lettori in Italia.

Se avete già letto il primo romanzo della serie, uscito nel 2017, non potete perciò perdervi l’ultimo capitolo della storia, che si dipana lungo quattro traiettorie diverse: quelle delle quattro amiche protagoniste.

Altro motivo per cui dovreste leggere il romanzo di Casati Modignani: “La vita è bella, nonostante”, seppur scorrevole e leggero nelle modalità di fruizione, che invitano a una lettura rilassante e rilassata, è un libro che ha tanto da comunicare.

Temi come l’amicizia, l’amore e la realizzazione personale sono cruciali in ognuna delle quattro storie raccontate, che risplendono della luce sempre viva dell’amicizia, grande valore trainante in tutto il romanzo.

Sveva Casati Modignani

Sotto lo pseudonimo di Sveva Casati Modignani si cela la milanese Bice Cairati (Milano, 1938), che per diversi anni ha condiviso il nome d’arte e il progetto di scrittura con il marito Nullo Cantaroni (Milano, 1928 – Milano, 2004), finché quest’ultimo non si è ritirato a causa della malattia che lo ha consumato sino alla scomparsa. L’autrice di “Mercante di sogni”, che vive da sempre nella casa di Milano che prima apparteneva alla nonna, è stata un’amante dei libri e della lettura sin da quando il padre, commerciante, la incitava a sfogliare i libri e a trascorrere il suo tempo con essi.

Dopo aver studiato Lingue senza riuscire a completare il percorso per via della madre, che non riusciva a permettersi di sostenere economicamente gli studi di due figli, Bica Cairati comincia a lavorare prima alla Galleria del Naviglio e poi come giornalista pubblicista. Collabora con La Notte, diretto da Nino Nutrizio, Lo Specchio di Giorgio Nelson Page, Il Milanese, e con L’Europeo, intervistando fra gli altri i Beatles, l’ex re Umberto II di Savoia, Mina, Wanda Osiris, Susanna Agnelli e Luchino Visconti.

La spinta a scrivere giunge con il più naturale degli istinti: preservare le antiche memorie dei cari. Così, nel 1980, Bice Cairati inizia a raccogliere i ricordi del padre e della nonna da cui ha ereditato il nome e pubblica, insieme al marito e sotto lo pseudonimo che oggi conosciamo tutti, “Anna dagli occhi verdi”. Con Nullo Cantaroni, Cairati scrive e pubblica 3 romanzi. A partire dal 1984, quando l’uomo si ammala irreversibilmente, Bice Cairati scrive da sola, ma conservando il nome di Sveva Casati Modignani.

© Riproduzione Riservata