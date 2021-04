“L’inverno dei Leoni”, torna in libreria la saga dei Florio

Il libro

Stefania Auci torna con il libro “L’inverno dei Leoni”, secondo e ultimo volume della saga dei Florio. Il primo libro “I leoni di Sicilia” è stato un caso editoriale internazionale. Attualmente in traduzione in 32 paesi, ha avuto 35 edizioni e oltre 650.000 copie vendute solo in Italia, restando in classifica per più di cento settimane. “L’inverno dei Leoni” sarà disponibile in libreria dal 24 maggio.

“L’inverno dei Leoni”

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo,

dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di

determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e l’Europa. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché, per la gloria di Casa Florio, lui ha dovuto rinunciare all’amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l’ombra di quell’amore non lo lascia mai, fino all’ultimo.

Il commento dell’autrice

«Quando ho iniziato a scrivere I Leoni di Sicilia, volevo raccontare la storia di una famiglia unica,

dare ai Florio una nuova voce, rendere giustizia alla loro leggenda.

Nell’Inverno dei Leoni ho cercato di rispondere alla domanda più difficile di tutte: com’è potuto

succedere? E ho scoperto che, come spesso accade con i Florio, la loro storia non si esaurisce nelle

cose, ma vive soprattutto nella passione che lega, nel bene e nel male, tutti loro. Perché tutti i Florio combattono, soffrono, gioiscono, sperano e si disperano… per amore. Per un amore che prende ogni forma possibile e che è stato per me una vera guida, la luce che ha svelato la straordinaria

universalità di questa vicenda affascinante e complessa.»

Stefania Auci

Stefania Auci è nata a Trapani, ma vive da tempo a Palermo, dove lavora come insegnante di

sostegno. Con I Leoni di Sicilia, che ha avuto uno straordinario successo – più di cento settimane in

classifica, in corso di traduzione in 32 paesi –, ha narrato le vicende dei Florio fino alla metà

dell’Ottocento, conquistando i lettori per la passione con cui ha saputo rivelare la contraddittoria,

trascinante vitalità di questa famiglia. Una passione che attraversa anche L’inverno dei Leoni, seconda e conclusiva parte della saga, e che ci spalanca le porte del mito dei Florio, facendoci rivivere un’epoca, un mondo e un destino senza pari.