Kobo Nia, il nuovo ereader da portare con sé in estate

Leggero e compatto, capace di contenere oltre 6mila libri, con tecnologia di illuminazione che consente una migliore lettura di notte. Sono queste le caratteristiche principali di Kobo Nia, il nuovo modello di ereader della linea Rakuten Kobo pensato per garantire le migliori esperienze di lettura in estate.

Le caratteristiche del Kobo Nia

Kobo Nia ha uno schermo da da 6″ Carta E Ink antiriflesso con un peso di soli 172 grammi. Inoltre è in grado di contenere fino a 6.000 libri grazie agli 8 GB di memoria. Con una batteria da 1.000 mAh, è possibile leggere i propri libri per settimane con una sola carica.

Il nuovo device è dotato di tecnologia ComfortLight, in modo da poter regolare facilmente la luminosità dello schermo per adattarsi perfettamente a qualsiasi situazione di lettura. I lettori possono godersi i loro libri dal giorno alla notte con facilità, e scegliere la propria impostazione della luce in base alle preferenze personali.

Il device presenta un look giovanile che incarna il piacere della lettura digitale. Il nuovo dispositivo è disponibile nel classico colore nero, con tre varianti di SleepCover: Nero, Acqua e Limone.

Migliorare l’esperienza di lettura

“Per ogni nuovo dispositivo che progettiamo, l’obiettivo è semplice: migliorare l’esperienza di lettura delle persone – afferma Michael Tamblyn, CEO, Rakuten Kobo – Kobo Nia è l’ideale sia per coloro i quali provano per la prima volta l’esperienza di lettura digitale sia per chi aggiorna un eReader che ha da anni”.

Crescita della lettura digitale

Negli ultimi mesi, con i paesi di tutto il mondo che attraversavano differenti stadi di lockdown a causa del COVID-19, Kobo ha registrato una crescita senza precedenti nella quantità di tempo che i nostri lettori in tutto il mondo stanno spendendo in compagnia dei libri. “Le persone, in questo periodo d’incertezza, hanno scoperto la lettura digitale come fonte di intrattenimento e comfort – ha aggiunto Tamblyn. “Da marzo a luglio, abbiamo notato a livello globale un aumento del 93% del tempo dedicato alla lettura rispetto all’anno precedente. Questo è uno dei motivi per cui siamo così entusiasti di presentare Kobo Nia come il nostro nuovo dispositivo entry-level, una grande opportunità per i lettori digitali alle prime armi”.

