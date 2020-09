Italo Calvino, gli aforismi più celebri

Italo Calvino è stato un intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, uno dei narratori italiani più importanti del Secondo Novecento. Ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal Neorealismo al Postmoderno, ma tenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un proprio personale e coerente percorso di ricerca. Il 19 Settembre 1985 moriva a Siena Italo Calvino. Per ricordare il grande scrittore, abbiamo selezionato i suoi aforismi più celebri.

‘D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda.’

‘Nella mia vita ho incontrato donne di grande forza. Non potrei vivere senza una donna al mio fianco. Sono solo un pezzo d’un essere bicefalo e bisessuato, che è il vero organismo biologico e pensante.’

‘Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.’

‘Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un’inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.’

‘I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi.’

‘Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori.’