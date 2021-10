“Io mi fido di te”, il nuovo libro di Luciana Littizzetto sull’amore materno

Il libro

“Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore” è l’ultimo libro di Luciana Littizzetto. Non ci sono solo battute ironiche o storielle divertenti, ma ci sono soprattutto sentimenti forti, anzi il più forte. In questo libro, infatti, viene raccontato l’amore di una madre, una donna che è diventata madre il giorno in cui ha scelto di prendere in affido due bambini.

“Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”, trama

C’è una storia nella vita della comica più amata d’Italia. Una storia complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l’affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza, costante. Luciana Littizzetto ci racconta con “Io mi fido di te” il suo percorso di madre affidataria di due bambini, oggi giovani adulti, e di come la sua vita sia cambiata da quando la sua famiglia si è allargata, di come, nonostante i momenti difficili e grazie a quelli più belli, sia stata riempita di felicità.

Un libro per capire

Spesso, dall’esterno, si fa l’errore di chiedere insistentemente riguardo alla questione genitoriale. Quello che non si fa è pensare alle migliaia di ragioni per cui una coppia non ha dei figli. Nel caso di Luciana Littizzetto, come spiega lei, inizialmente il desiderio o il bisogno di diventare madre non era così forte e sentito, ma poi qualcosa si è mosso. Il la per l’inizio della sua storia è arrivato dopo una chiacchierata con l’amica Maria De Filippi, anche lei madre affidataria, che le mostra questa incredibile possibilità. Ecco allora che dopo lunghissimi periodi di colloqui, assistenti sociali e psicologi, nella vita della comica e del Suo compagno Davide arrivano due splendidi bambini e con loro le difficoltà di essere genitore.

Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è un’attrice comica, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica. È nata a Torino, dove vive.

