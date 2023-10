“In compagnia del lupo”, il lato oscuro delle fiabe nel libro di Carlo Lucarelli

Siete appassionati di fiabe e società? “In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe” è il bellissimo libro nato dalla penna di Carlo Lucarelli sulla scia dell’omonima serie lanciata su Sky Arte nel 2021.

Scopriamo il libro, di cui è stato pubblicato un secondo volume qualche mese fa, in occasione del compleanno del suo autore, fra i più influenti del panorama del noir italiano.

“In compagnia del lupo”, la sinossi

Le conosciamo bene, le fiabe.

Ce le hanno raccontate così tante volte, da bambini, che non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, i colpi di scena, i personaggi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi il cattivo: il lupo, naturalmente.

Ma è davvero così? O forse c’è qualcosa, sotto, di oscuro, che non conosciamo?

In otto capitoli ispirati alla serie di successo in onda su Sky Arte e all’omonimo podcast, Carlo Lucarelli conduce il lettore alla riscoperta delle fiabe più celebri, svelando – con l’accompagnamento di suggestive illustrazioni e un’accurata documentazione di archivio – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili, che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate.

Perché forse, in fondo, il cattivo non è sempre il lupo.

“In compagnia del lupo”, a cavallo tra fiaba e realtà

Ci sembrano del tutto fuori dalla realtà o, al massimo, del tutto lontane dalla nostra. Eppure, le fiabe raccontano tanto del popolo che le ha prodotte.

Adoperate in tutto il mondo sin dalla notte dei tempi, le fiabe sono state lette alle volte come mezzo per intrattenere, altre volte come strumento primordiale di poesia, altre ancora come prodotto distintivo di un popolo.

In effetti, la fiaba è un genere letterario con una sua struttura e dignità, che dietro alla forma stereotipata nasconde moltissimo.

E se da un lato affascina per la forte presenza di elementi fantastici che sembrano allontanare il lettore dalla quotidianità, la fiaba ha, in verità, un importante legame con la realtà: attraverso i suoi stereotipi, racconta il reale, che ne viene mediato.

Forse è per questo che “In compagnia del lupo”, in tutte le forme in cui è stato declinato – serie, podcast e libro -, ha riscosso tanto successo: amiamo le fiabe, ne siamo attratti sia per il loro legame con la nostra infanzia, sia per il mistero che sottendono, ma soprattutto perché, attraverso le fiabe, questi antichi tesori della nostra cultura, Carlo Lucarelli riesce a raccontare con trasporto ed emozione l’umanità, la società e l’immaginario che le ha prodotte.

Chi è Carlo Lucarelli

Nato a Parma il 26 ottobre 1960, l’autore de “In compagnia del lupo” non è soltanto un affermato scrittore, ma anche uno sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, fumettista e stimato giornalista.

Lucarelli è uno degli scrittori più importanti del panorama letterario noir del nostro Paese; una vera istituzione. Amato da lettori e addetti ai lavori, è autore di numerosi romanzi di successo che hanno dato vita a protagonisti e storie indimenticabili, che si leggono tutte d’un fiato perché frutto di sapiente scrittura e di un’interessante commistione di generi.

Carlo Lucarelli ha esordito nel mondo della narrativa nel 1990 con “Carta bianca”, un giallo che gli spiana la strada verso l’approdo al noir. Solo qualche anno dopo, infatti, lo scrittore dà vita alla serie dell’Ispettrice Grazia Negro e a quella di Coliandro, entrambe edite da Einaudi e talmente apprezzate da essere presto state trasposte in prodotti televisivi adatti al grande pubblico.

La svolta nella carriera di Lucarelli arriva nel 2014, quando l’autore esordisce su Sky Arte HD con il format “Muse inquietanti”e su Crime Investigation con “Profondo nero”.

Dal 2021 conduce “In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe”.

