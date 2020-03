Guida galattica al Coronavirus: una storia da raccontare ai bambini

In questo momento delicato di chiusure e restrizioni che riguardano il Paese e le famiglie, arriva la Guida Galattica al Coronavirus. Si tratta di un libricino gratuito e scaricabile per spiegare ai bambini e alle loro famiglie questo “microbo venuto da lontano”. Un virus che sta cambiando le abitudini di tutti, ponendo l’accento sulla prevenzione, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.

Clicca qui, per scaricare la guida.

Una guida per tutti i bambini e le bambine del mondo

Il progetto presentato all’associazione internazionale Hands On! è piaciuto tanto che lo stanno diffondendo in tutto il mondo. La particolarità sta nel fatto che la guida è sempre bilingue, italiano da una parte e dall’altra inglese, tedesco, indonesiano, arabo, cinese…perché anche per la cultura e la conoscenza, come per i virus, non ci sono confini.

Una storia da raccontare

Il racconto ricalca le grandi storie dell’infanzia: un microscopico nemico da sconfiggere che proviene da posti lontani, medici e scienziati che si trasformano in eroi e necessari gesti di prevenzione, spiegati quasi come un gioco ai piccoli lettori, da condividere per il bene dell’intero Pianeta.

Un messaggio da trasmettere

Il messaggio è chiaro: conoscenza, consapevolezza e condivisione del sapere sono in grado di affrontare al meglio situazioni toste. “I Musei dei Bambini si rivolgono per loro natura ai piccoli che in una parola sono il Futuro di questa Nazione, abbiamo quindi l’occasione in un momento terribile di insegnare loro valori civici e fiducia nell’approccio scientifico” affermano i direttori dei quattro Musei riuniti, virtualmente, insieme per diffondere questo strumento.

Il progetto

Guida Galattica al Coronavirus è nata dal progetto di Pleiadi Science Farmer e promossa da Children’s Museum di Verona, Explora il Museo dei Bambini di Roma, MUBA Museo dei Bambini di Milano e La città dei bambini e dei ragazzi di Genova.

© Riproduzione Riservata