Giornata mondiale del libro, i 10 libri più amati dai lettori

Chi ama la lettura adora ciò che legge. Ma ci sono libri più amati rispetto ad altri. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, abbiamo voluto chiedere ai lettori di Libreriamo sulla pagina Facebook quali fossero i loro libri più amati, che hanno letto (e a volte rileggono) con piacere.

Prima di iniziare con la classifica dei libri più amati, ci piaceva menzionare una lettrice di Libreriamo, intervenuta dicendo:

“Impossibile scegliere, tanti libri ti restano nel cuore e in fondo all’anima.”

Un intervento apprezzato da tutti, il cui concetto è stato ripreso anche in altri interventi.

I 10 libri più amati da ama la lettura

Dovendo fare una selezione, però, ecco la classifica dei 10 libri più amati dai lettori.

Orgoglio e pregiudizio

Iniziamo l’elenco dei 10 libri più amati con uno di quei romanzi classici da leggere durante l’adolescenza. Elizabeth Bennet è carina, brillante, una perfetta ragazza da marito. Ma, a differenza delle sorelle e in barba ai consigli della madre, non smania per darsi in sposa al primo pretendente. Ha un sogno: vuole innamorarsi e una vera eresia per i suoi tempi – sposare l’uomo che ama. Non sembra cosa facile, ma quando si presenta alla porta di casa Bennet un nuovo interessante vicino, il giovane Mr Darcy, il più appare fatto.

Mille splendidi soli

“Mille splendidi soli” di Khaled Hosseini è uno di quei libri che non si possono dimenticare mai. Dopo aver letto un capolavoro del genere, è impossibile non tenere nel cuore i protagonisti, gli ambienti, i tragici fatti raccontati tra le pagine. Una storia di guerra e amore, dove Hosseini riesce a dare il meglio di sé nel raccontare la tragicità della condizione femminile in Afghanistan. Ma poi racconta anche di forza, di coraggio, di vita.

Cent’anni di solitudine

Tra i libri più amati, è stato diverse volte nominata una delle più importanti opere di Gabriel Garcia Marquez. Grandezza e decadenza della città di Macondo e della famiglia Buendia, in una successione appassionante di avvenimenti favolosi e grotteschi tra cronistoria e leggenda. Un romanzo che portò un soffio nuovo nella letteratura mondiale, aprendo l’Europa alla narrativa sudamericana.

Piccole Donne

Molte fanciulle sono cresciute con “Piccole donne” il classico di Louisa May Alcott: hanno letto i seguiti, visto i film, imparato a memoria la colonna sonora, si sono innamorate follemente delle quattro sorelle.

Eppure, come ogni classico che si rispetti, “Piccole Donne” è un libro che, sebbene di grandissimo successo su un pubblico giovane, merita senza dubbio di essere riletto anche in età adulta, avendo sempre qualcosa di nuovo da dire.

Il piccolo principe

Il libro più famoso di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato il 6 Aprile del 1943, narra la storia dell’incontro tra un pilota, precipitato con il suo aereo nel deserto del Sahara, e un bambino – conosciuto dai lettori come il Piccolo Principe – capace di incantare grandi e piccoli fornendo vere e proprie lezioni di vita da cui tutti possono prendere spunto.

Jane Eyre

“Jane Eyre” è il capolavoro della scrittrice inglese Charlotte Brontë pubblicato con lo pseudonimo di Currer Bell nel 1847. “Jane Eyre” rappresenta ancora oggi un fondamentale ideale femminista. il romanzo è in realtà un’autobiografia della giovante Charlotte e non è solo una storia d’amore, ma un vero inno all’indipendenza femminile.

L’amore ai tempi del colera

“L’amore ai tempi del colera” è un vero e proprio capolavoro dello scrittore Gabriel Garcia Marquez che, in questo libro, racconta la storia di un amore inscritto in uno sfondo storico che sembra essere attuale. Racconta un amore che dura per più di cinquant’anni, fatto di lontananze, di ripensamenti, di contrasti.

L’ombra del vento

Uscito in sordina in Spagna nel 2001, “L’ombra del vento“ è divenuto un incredibile successo grazie al solo tam-tam dei lettori. L’esordio sulla scena internazionale di uno straordinario narratore.

Memorie di una geisha

Quando l’amore cambia la vita. “Memorie di una geisha” è un libro di Arthur Golden pubblicato nel 1997 che narra la storia di una famosa geisha di Kyoto, Sayuri, attraversando le varie fasi della sua vita, dall’addestramento alla fama, fino all’incontro con un misterioso uomo che la consola in un momento difficile. Uomo che si rivelerà fondamentale nelle varie tappe della sua carriera. Vi raccontiamo oggi l’amore tra Sayuri e il Presidente.

Tra i libri più amati è stato più volte citato “Cime tempestose”. Si tratta di un romanzo selvaggio, originale, possente, si leggeva in una recensione della ‘North American Review’, apparsa nel dicembre del 1848, e se la riuscita di un romanzo dovesse essere misurata unicamente sulla sua capacità evocativa, allora “Wuthering Heights” può essere considerata una delle migliori opere mai scritte in inglese.

Anna Karenina

Uno dei più famosi scritti di Tolstoj e forse della storia del romanzo in generale, anche grazie alle trasposizioni cinematografiche di cui è stato oggetto. Narra le vicende della nobildonna Anna Karenina, sposata senza amore ad Alessio Karenin, e della sua passione per il giovane ufficiale Vronskij. Un capolavoro assoluto.

© Riproduzione Riservata