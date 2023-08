Giorgia Meloni nel libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron

Mercoledì 2 agosto a Capalbio Libri è stata la volta di Luigi Bisignani e Paolo Madron che hanno presentato il loro libro edito da Chiarelettere “I potenti al tempo di Giorgia”. Con loro sul palco il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.



Giorgia Meloni e il nuovo corso della politica italiana

Per la prima volta in Italia a comandare è una donna. L’ascesa di Giorgia Meloni si porta con sé un obiettivo destinato a segnara la storia della Repubblica: imporre una nuova classe dirigente, anche a costo di scontentare alleati, colleghi di partito e pezzi di apparato burocratico e dei servizi segreti.

Questo obiettivo per nulla scontato e semplice da realizzare si scontrerà con delle dinamiche di “palazzo”.

Luigi Bisignani e Paolo Madron raccontano la lotta in corso per entrare nelle stanze dove si decidono le sorti del paese e per sedersi ai tavoli che contano davvero.

Il libro che sta scalando le classifiche, una conversazione incalzante che non fa sconti a nessuno e svela i retroscena, i complotti, i patti stretti più o meno alla luce del sole per accaparrarsi le poltrone migliori nei ministeri, nei consigli di amministrazione delle partecipate, nelle segreterie. Un libro definito da molti “scomodo” o addirittura da censurare.

