Geronimo Stilton, arrivano le avventure in formato audiolibro

Il raccontastorie FABA, nato per avvicinare i bambini al mondo degli audiolibri e stimolare l’immaginazione ascoltando fiabe, canzoncine e filastrocche e giocando in autonomia con i loro personaggi preferiti, si arricchisce di due storie di un nuovo amatissimo Personaggio Sonoro, Geronimo Stilton.

Avventure in audiolibro

La nuova collana nasce in collaborazione con Edizioni PIEMME, editore di Geronimo Stilton in Italia, e Atlantyca Entertainment. Essa racconta le avventure del topo-scrittore più amato dai ragazzi alle prese con segreti e misteri nel castello della famiglia Tenebrax e un vero e proprio corso di sopravvivenza nella Giungla Nera.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Geronimo Stilton tra i nostri Personaggi Sonori” dice Veronica Balbi, Responsabile Marketing di FABA. “Grazie alle nuove, stratopiche avventure di Geronimo faremo divertire tanti bambini – e magari anche i loro genitori – portando l’esperienza del raccontastorie anche nell’area di interesse di bambini più grandi, in età scolare. La varietà e la qualità dei contenuti rendono FABA un progetto in continua crescita, insieme ai piccoli ascoltatori-lettori.”

Fiabe in formato audiolibro

Il raccontastorie FABA, ideato dall’azienda italiana Maikii, è un gioco educativo. E’ un dispositivo audio che riproduce fiabe, filastrocche e canzoncine avvicinandoli all’esperienza dell’audiolibro. L’idea nasce pensando al mangiadischi anni ’80 e dal modo in cui quel prodotto ha cambiato le abitudini dei ragazzi dell’epoca. FABA vuole tramandare l’importanza di alimentare l’immaginazione dei bambini attraverso un’evoluzione del tradizionale cantastorie. È un amico prezioso per i bambini, grazie alla varietà delle storie e dei Personaggi Sonori, all’autonomia nell’utilizzo e alla possibilità di giocare con il personaggio che si accompagna all’ascolto che da oggi comprende anche Geronimo Stilton.

Come funziona il raccontastorie

Per avviare la riproduzione audio di una storia, il bambino deve solo appoggiare il Personaggio Sonoro sopra la cassa audio Bluetooth. La storia inizia con quella che sembra una magia, ma è in realtà “tecnologia di contatto” (NFC), una novità in questa tipologia di prodotti. Non serve quindi né wifi né internet e funziona con batterie ricaricabili dalla durata fino a 8 ore.

