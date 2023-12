Felicia Kingsley è l’autrice più letta in Italia nel 2023

Autrice di 13 romanzi di grande successo, tutti pubblicati da Newton Compton, Felicia Kingsley è stata per 12 mesi presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana, diventando un caso più unico che raro.

Felicia Kingsley, l’autrice bestseller di commedie romantiche, è stata la più letta quest’anno in Italia, con 1 milione di copie (carta e ebook) vendute in 12 mesi. Lo annuncia la casa editrice Newton Compton.

Chi è Felicia Kingsley

Modenese, 36 anni, autrice di 13 romanzi di grande successo, tutti pubblicati da Newton Compton, Kingsley è stata per 12 mesi presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana, diventando un caso più unico che raro.

Il suo ultimo romanzo, “Una ragazza d’altri tempi”, uscito il 5 settembre, è stato primo assoluto nella classifica dei libri più venduti. L’autrice, molto seguita su Instagram e TikTok, ha appena concluso il grande tour di presentazioni e firmacopie del libro registrando presenze da concerto rock.

L’autrice più letta in Italia

“Possiamo ritenerci orgogliosi di Felicia Kingsley che, dal 2017 a oggi, ha scritto libri che consideriamo tra i nostri migliori, e che ha conquistato il cuore di migliaia di lettori e lettrici con il suo talento e con la sua energia. Un pubblico sempre più numeroso oggi la conosce grazie al passaparola dei social. E si tratta di un pubblico attento che va dai nipoti ai nonni”, ha dichiarato Raffaello Avanzini, editore della Newton Compton.

L’autrice italiana, regina della letteratura romantica, ha esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza.

Il supporto dell’editore

“Felicia Kingsley ha avuto successo per il suo grande talento, una capacità non comune di ideare trame avvincenti e di incantare con la sua penna. Ma il successo è anche stato supportato dal lavoro della casa editrice Newton Compton che in questi anni è stato sempre costante. Grazie alla combinazione di questi due elementi possiamo dire che oggi Felicia Kingsley è la scrittrice numero uno in Italia” sottolinea Raffaello Avanzini.

