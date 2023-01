5 libri in uscita a Febbraio 2023 da non perdere

Il mese di febbraio non arriva a mani vuote: le novità editoriali sono variegate ed interessanti. In questo articolo vi raccontiamo 5 libri imperdibili in uscita nel corso di febbraio, dall’ultima uscita firmata da Fabio Stassi al romanzo con cui Romana Petri racconta la storia del Piccolo Principe e del suo autore, Antoine de Saint-Exupéry.

5 libri da non perdere in uscita a febbraio

1. “Notturno francese” di Fabio Stassi

Il primo titolo in uscita a febbraio di cui vi parliamo è il nuovo capitolo che Fabio Stassi ha dedicato alle avventure di Vince Corso, che apparirà nelle librerie italiane a partire dal 7 febbraio.

Il biblioterapeuta esploratore di spazi e di persone, che indaga per imprevisti e coincidenze in una Roma misteriosa, questa volta è alle prese con un enigma che lo spinge in Costa Azzurra. Un romanzo in trasferta, che promette interessanti risvolti. Tra sospensione e attesa un viaggio trascinante alla scoperta di una verità che lo toccherà intimamente.

2. “Rondine, vento, stella” di Zhang Ling

In uscita il 7 febbraio, “Rondine, vento, stella” rappresenta la scelta perfetta per chi ama le storie intense, d’amicizia e d’amore, ed è incuriosito dalla storia e dal mondo della Cina.

Quando alla radio viene annunciata la resa del Giappone, in un luogo sperduto nel cuore della Cina tre uomini esultano, sebbene ciò significhi che non si rivedranno mai più: il reverendo Billy, medico da campo delle forze alleate, il giorno successivo tornerà in Canada; l’ufficiale Ian Ferguson negli Stati Uniti; mentre il soldato semplice Liu Zhaohu cercherà di rimettere insieme i cocci di un Paese che presto scivolerà nella guerra civile.

Eppure la loro storia non è finita, il legame non è spezzato. Settant’anni dopo, infatti, in quello stesso luogo, i loro spiriti si riuniscono un’ultima volta, per ricordare Ah Yan, la donna grazie alla quale si erano conosciuti e che adesso rivive nei loro racconti. Per Liu Zhaohu, Ah Yan è stata l’amica d’infanzia cui insegnava a leggere di nascosto, e la ragazza fiera che aveva sfidato l’esercito per salvarlo dalla prigionia.

Per il reverendo Billy, la figlia che non ha mai avuto, salvata dopo che i giapponesi avevano devastato il suo villaggio, portandole via l’innocenza e l’onore; ma anche la donna risoluta che ha voluto imparare da lui il mestiere d’infermiera e levatrice, per non dover dipendere mai da nessuno.

Per Ian Ferguson, invece, Ah Yan è stata e sarà per sempre la sua anima gemella, nonché il suo più grande rimpianto. Sebbene il destino li abbia condotti lungo strade diversissime, per tutti e tre Ah Yan è rimasta la bussola che ha guidato il loro cammino, ed è a lei che ora fanno di nuovo ritorno. Perché ciò che li lega è più forte del tempo, della distanza, perfino della morte stessa. L’amore.

3. “Ritratto di donna sconosciuta” di Daniel Silva

Un’altra uscita di febbraio che promette grandi emozioni, soprattutto se è il mondo dell’arte ad appassionarvi. “Ritratto di donna sconosciuta” è un giallo dal ritmo serrato, in uscita il 7 febbraio per Harper Collins.

Gabriel Allon, spia leggendaria e raffinato restauratore, ha lasciato i servizi segreti israe¬liani e si è trasferito a Venezia, l’unico luogo in cui si sente in pace con il mondo. Chiara, la sua bellissima moglie, si occupa della Tiepolo Restauri, i loro due figli frequentano una scuola elementare del quartiere, e lui trascorre le giornate passeggiando tra calli e vicoli della città, deciso a lasciarsi alle spalle una volta per tutte i demoni del suo tragico e violento passato.

Ma quando una vecchia conoscenza, l’eccentrico commerciante d’arte londinese Julian Isherwood, gli chiede di indagare sulle oscure circostanze che hanno portato alla riscoperta di un antico dipinto che poi è stato venduto per una cifra astronomica, Allon finisce per ritrovarsi coinvolto in un mortale gioco del gatto e del topo in cui nulla è ciò che sembra.

4. “Il re del gelato” di Cristina Cassar Scalia

Come non menzionare fra le uscite di febbraio la nuova indagine di Vanina Guarrasi, talentuosa protagonista della serie ideata da Cristina Cassar Scalia? L’ultimo capitolo della serie si intitola “Il re del gelato” ed è in uscita il prossimo 7 febbraio.

Un’indagine che precede “Sabbia nera”. «Prima di “Sabbia nera” Vanina era a Catania già da un anno e aveva risolto altri casi. Ho pensato di raccontarvene uno» (Cristina Cassar Scalia). Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza con la città quando le piomba addosso un caso delicato, di quelli che richiederebbero anche un po’ di tatto. Non proprio la sua dote principale. Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, poi un omicidio.

Questo è solo l’inizio di un mistero parecchio strano che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere. Per fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno imparato subito ad apprezzarla. A fare il resto ci pensano l’istinto e il metodo investigativo che segue da sempre: scavare nel passato delle vittime.

5. “Rubare la notte” di Romana Petri

Infine, fra le uscite più interessanti del mese di febbraio vi segnaliamo “Rubare la notte” di Romana Petri, che adorerete se avete letto “Il Piccolo Principe” e siete rimasti affascinati dalla storia e dal suo autore.

Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto “Il piccolo principe”, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell’immaginazione.

Orfano di padre, Tonio vive un’infanzia felice nel castello di Saint-Maurice-de-Rémens, amato, celebrato, avviluppato al mostruoso quasi ossessivo amore per la madre; un’infanzia che gli resta incollata all’anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L’infanzia lo tallona come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un’idea di Francia che forse è sua e solo sua.

Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi. Romana Petri costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia, evoca e racconta amori, amicizie e sgomenti come dettagli di un appetito d’avventura mai sazio, si muove fra le date e dentro la Storia alla sola ricerca del principe che ha sconfitto la notte ed è entrato volando nell’infinito.

In uscita il 14 febbraio, “Rubare la notte” si prospetta una lettura indimenticabile!