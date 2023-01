“Fabbricante di lacrime” di Erin Doom è il libro più venduto in Italia nel 2022

Scoperto per la prima volta su Wattapad, "Fabbricante di lacrime" è stato pubblicato da Salani in un’edizione rivista e aggiornata a maggio 2021, conquistando in pochi mesi il grande pubblico

Notato da Magazzini Salani per la prima volta su Wattpad, piattaforma di scrittura su cui l’autrice aveva condiviso a puntate la storia, Fabbricante di lacrime viene pubblicato dall’editore in un’edizione rivista e aggiornata a maggio 2021.

In pochi mesi il romanzo entra nel cuore di lettrici e lettori e, anche grazie alla spinta alimentata di chi lo ha letto e condiviso sui social – che fa di Fabbricante di lacrime il primo vero fenomeno italiano di successo su TikTok –, si trasforma in un grande caso editoriale da 450.000 copie vendute.

A inizio 2022 detiene per ben cinque settimane consecutive il primo posto della classifica generale dei libri più venduti e ancora oggi rimane saldamente ai primi posti di tutte le classifiche di vendita, da 82 settimane.

«Questo straordinario risultato è stato raggiunto da una giovane autrice esordiente, prova tangibile dell’eterna vitalità del mondo del libro. La classifica delle vendite premia la capacità delle nuove generazioni di far fiorire sotto nuove forme il passaparola più autentico. Siamo inoltre orgogliosi che, come l’anno scorso, il romanzo più venduto dell’anno sia italiano, e da qui potrà essere scoperto e amato in tutto il mondo» commenta Marco Figini, Direttore Editoriale di Magazzini Salani.

Fabbricante di lacrime, il libro

Il romanzo, giunto in Italia alla sua ventiduesima edizione, è in corso di pubblicazione nei principali paesi, dall’Europa all’Estremo Oriente. Nel 2023 inoltre inizieranno le riprese del film tratto dal libro, di cui Colorado Film ha acquisito i diritti di trasposizione cinematografica la scorsa primavera.

La trama

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi.

I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura.

Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.

Chi è Erin Doom

Erin Doom scrive da sempre sotto pseudonimo e ha scelto di mantenere l’anonimato. Di lei si conosce che ha meno di 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per le storie e la scrittura. Ancora fatica a credere all’enorme successo di Fabbricante di lacrime, che ha ormai superato tutte le sue più felici aspettative.

Della stessa autrice Magazzini Salani ha pubblicato a inizio 2022 anche Nel modo in cui cade la neve, che a oggi si attesta attorno alle 150.000 copie vendute e 12 edizioni; questo romanzo è a sua volta presente nella top 10 dei libri più venduti, andando ad affermare una eccezionale doppia presenza per l’autrice.

«Quest’anno Erin Doom è stata capace di appassionare lettori e lettrici italiane come nessun altro. – dichiara Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Adriano Salani Editore, che aggiunge – La dimensione del successo e delle vendite esprimono un interesse che ha superato le età abbracciando giovani e meno giovani e dimostrando ancora una volta quanto noi in Salani sosteniamo da tempo e Luigi Spagnol amava ripetere: non ci sono libri per ragazzi e per adulti, ma solo libri buoni e libri meno buoni».

