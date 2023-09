Epigenetica di Cristina Battocletti, il libro su come la vita influenza i nostri geni

Epigenetica di Cristina Battocletti (edito da La nave di Teseo) è un romanzo che parte da un termine scientifico: studia come l’età e l’esposizione a fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, dieta, attività fisica, possono modificare l’espressione dei geni pur senza modificare la sequenza del DNA.

Le esperienze che influenzano i geni

A Pordenonelegge l’autrice spiega come il libro “Epigenetica” sia nato da una storia raccontatele da Guido Tonelli, fisico e divulgatore scientifico: una ragazza ripercorre e rivive nella sua vita gli stessi traumi della madre e del nonno. “Da lì – spiega Battocletti – ho cominciato a studiare come le esperienze delle generazioni precedenti non solo influenzino ma determinino alcune vite. È indubbio che storie familiari traumatiche possono rappresentare esperienze dolorose da essere elaborate. Come tali, possono restare qualcosa di indigeribile per la nostra mente fino a costituire la nostra eredità per le generazioni successive.

Tali esperienze dunque possono influenzare non solo noi, ma anche i nostri figli e i nostri nipoti, in modi non sempre facili da comprendere. Anche se non ne abbiamo consapevolezza cosciente, infatti, tali esperienze non elaborate possono incombere nelle nostre menti e avere il potenziale di orientare la nostra vita in una certa direzione. Il trauma intergenerazionale è tale per cui quanto vissuto in prima persona da una generazione potrebbe riverberarsi sulle generazioni successive infliggendo loro il dramma di quanto subìto e lasciandone un’impronta indelebile. Tutto ciò può avvenire senza che un ricordo sia necessariamente condiviso. E’ successo ai discendenti dei sopravvissuti all’Olocausto che con una quantità ridotte di cortisolo sono più inclini alla malinconia e alla depressione”.

La discesa agli inferi di una madre colpevole

Cosa c’ è di più riprovevole di una madre che abbandona il figlio? Maria, la protagonista del romanzo, ormai scrittrice famosa, capisce che non avrà pace finché non troverà il figlio Emanuele che le era stato tolto dal Tribunale, in quanto madre indegna , così come lei e i suoi due fratelli erano stati allontanati dalla madre tossica. Inizia così per lei un viaggio dentro l’inferno della colpa e dell’ignominia di aver abbandonato un figlio.

“Qualche estate fa – rivela l’autrice – avevo letto Le avventure di Guizzardi di Gianni Celati e ho cominciato a pensare a una versione femminile del protagonista, folle e lucido assieme”. E la frase di una volontaria che la cambia e la spinege alla ricerca della famiglia primigenia che è male e bene insieme, perché lotta per far valere i propri diritti e non vuole essere psicanalizzata, anche se cosciente di avere la tara di una famiglia disfunzionale con ossessioni autodistruttive ed alienanti.

Le famiglie italiane

Nel libro “Epigenetica” il tema centrale è quello della famiglia. “Un argomento chiave di molta narrativa – dice Battocletti – perché tutti noi , soprattutto nella fase adulta, vogliamo capire chi siamo rifacendoci alla nostra storia”. Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo? “ Tutte le famiglie – dice l’autrice – hanno qualche tratto di infelicità e perciò ognuna vive una sua diversità.

L’Italia è un paese matriarcale nella forma ma non nella sostanza e le nuove generazioni con le madri che stanno cercando di lavorare sono cresciute da sole. Poi ci sono i nuovi nuclei familiari queer, come quello di Michela Murgia e io credo che sempre più nel tempo la famiglia si formerà su premesse diverse dai vincoli di sangue e si fonderà su altre scelte. Ci saranno nuove famiglie di cui noi non abbiamo i contorni e saranno, se non meno infelici, sicuramente più libere”.

Cos’è l’Epigenetica

L’epigenetica (dal greco ἐπί, epì, «sopra» e γεννητικός, gennitikòs, «relativo all’eredità familiare») è una branca della genetica che si occupa dei cambiamenti fenotipici ereditabili da una cellula o un organismo, in cui non si osserva una variazione del genotipo.

È stata definita da Arthur Riggs e colleghi come “lo studio dei cambiamenti mitotici e meiotici ereditabili che non possono essere spiegati tramite modifiche della sequenza di DNA”.

