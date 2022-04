I 10 ebook più letti della settimana, al primo posto Erin Doom

classifica ebook

Dopo aver dominato nei mesi scorsi tutti i vari tipi di classifiche di libri, “Fabbricante di lacrime” del fenomeno editoriale Erin Doom si attesta al primo posto della classifica dei 10 ebook più letti della settimana. Sul podio troviamo anche Stefania Andreoli e uno dei libri della serie Bridgeton.

Gli ebook più letti della settimana

Scopriamo quali sono i 10 ebook più letti nell’ultimo periodo attraverso i dati di Amazon che vanno dal 3 al 9 aprile.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

2. “Lo faccio per me: Essere madri senza il mito del sacrificio”, di Stefania Andreoli

Del tutto diverso il secondo ebook in classifica. “Lo faccio per me” è un libro che nasce dallo spazio social della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che attraverso il suo profilo Instagram ha raccolto centinaia di storie di mamme che desiderano compiere le scelte più giuste per i propri figli. Con questo lavoro, la psicoterapeuta vuole lanciare un messaggio fondamentale per diventare delle brave educatrici: occorre dedicarsi del tempo e non sentirsi in colpa, trovando il proprio modo personale di essere mamma.

3. “Bridgerton 1. Il conte e io”, di Julie Quinn

Complice il successo della serie tv su Netflix, il primo capitolo di “Bridgerton” è fra gli ebook più letti del momento. La storia, che ha appassionato sia sulla carta che sul piccolo schermo, è incentrata sull’ambito scapolo Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d’Inghilterra.

4. “Stalingrado“, Vasilij Grossman

“Stalingrado” è uno dei capolavori dello scrittore russo Vasilij Grossman. Ambientato nella Russia della Seconda Guerra Mondiale, è un libro che racconta la resistenza sovietica all’attacco dei nazisti. La traduzione italiana, pubblicata da pochissimo dalla casa editrice Adelphi, è diventata un caso perché arrivata con un tempismo perfetto rispetto agli eventi che stiamo vivendo in queste settimane: un libro che racconta della resistenza in un momento in cui ogni giorno sentiamo parlare e vediamo le immagini dei cittadini ucraini che resistono agli attacchi russi.

5. “Bridgerton 2. Il visconte che mi amava”, di Julie Quinn

Con l’uscita della nuova stagione di Bridgerton su Netflix, non poteva mancare in questa classifica “Bridgerton 2”, il capitolo della saga in cui Julie Quinn racconta l’interessante personaggio di Anthony Bridgerton, ambito scapolo che sembra non avere alcuna voglia di prendere moglie. Questo è almeno ciò che sembra, perché in realtà, l’affascinante uomo ha già deciso da tempo a chi vuole chiedere la mano.

6. La Russia di Putin – Anna Politkovskaja

Un altro libro che parla della Russia nella classifica dei libri più venduti di questa settimana. La Russia di Putin è un libro scritto dalla giornalista russa Anna Politkovskaja, pubblicato nel 2004. L’autrice, assassinata appena due anni dopo, vi racconta la vita nella moderna Russia, sotto il dominio di Vladimir Putin, allora agli esordi del suo lungo e incontrastato potere.

Questo libro è il modo migliore per mettere alla prova voi stessi e la vostra dolce metà con esperienze che non avreste mai pensato di fare.

Con tre diversi livelli di difficoltà, questo quadernino vi permetterà di non annoiarvi un secondo. Divertimento, romanticismo, adrenalina… Al suo interno potrete trovare questo e molto altro.

Un altro caso editoriale si conferma ai primi posti della classifica dei libri più venduti della settimana. Nel 2016, Patrick Wildgust, del Laurence Sterne Trust (un museo privato che si occupa di narrativa non lineare) riporta in vita questo piccolo gioiello di enigmistica. A metà novembre 2021, grazie a un video su TikTok di una giovane assistente documentarista di San Francisco, il libro è andato esaurito ovunque. A oggi le visualizzazioni su TikTok sono 12 milioni.

9. “Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia“, di Allegra Gucci

Fine dei giochi è il racconto intimo, ma pieno di lucide ricostruzioni, di una donna che vuole mettere insieme i pezzi della sua vita. Che vuole dire la verità. Nel nome del padre, delle figlie, della famiglia Gucci.

10. “Bridgerton 3. La proposta di un gentiluomo”, di Julie Quinn

Anche “Bridgerton 3” è salito vertiginosamente in classifica. Julie Quinn ci introduce nella vita della bella Sophie Beckett, una fanciulla di nobili natali che non ha avuto vita facile. Si tratta infatti della figlia illegittima del conte di Penwood, ed è sempre stata trattata come una domestica. Una storia che ricorda subito la favola di Cenerentola, e che si legge tutta d’un fiato.