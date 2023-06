A Ragusa per "A Tutto Volume" Cristina Dell'Acqua ha presentato "La formula di Socrate", libro in cui l'autrice invita a riscoprire il pensiero del celebre filosofo greco, un modo per riscoprire anche se stessi.

Cristina Dell’Acqua ad “A Tutto Volume” spiega perché è ancora importante leggere Socrate oggi: “Pur non avendo lasciato mai nulla di scritto il suo pensiero ha come punto di partenza il dialogo, la riflessione, il coraggio di porsi domande.” Così la scrittrice racconta l’importanza per una figura come Socrate a Ragusa per “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”.

L’intervista a Cristina Dell’Acqua

Laureata in greco all’Università degli studi di Milano e insegnante di latino e greco al Collegio San Carlo di Milano, Cristina Dell’Acqua è autrice del libro “La formula di Socrate. Conosci te stesso e diventa chi sei“, opera in cui l’autrice invita a riscoprire il pensiero del celebre filosofo greco, un modo per riscoprire anche se stessi. Di seguito, l’intervista all’autrice di Giada Giaquinta.

A Tutto Volume

Il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” rappresenta un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.