Si è conclusa l'11ma edizione di BookCity Milano

bookcity milano

Per chi ama il mondo dei libri e della lettura, BookCity Milano è stata l’occasione per restituire, in tutta la sua varietà, il panorama letterario e culturale italiano.

L’undicesima edizione di BookCity Milano si è conclusa il 20 novembre, in una fredda domenica di sole milanese, dopo quattro giorni ricchi di dialoghi e performance, letture e spettacoli, incontri e laboratori, ma soprattutto tante presentazioni per i lettori di tutti i gusti.

Per chi ama il mondo dei libri e della lettura, BookCity Milano è stata l’occasione per restituire, in tutta la sua varietà, il panorama letterario e culturale italiano: un’immagine variopinta e dinamica, spesso felicemente chiassosa, sempre inclusiva e partecipata, dalla città e da tutti gli attori che, a diverso titolo, si riconoscono nel grande mondo dei libri.

BookCity Milano

Quest’anno, per la prima volta dalla pandemia, la manifestazione di Bookcity Milano è finalmente tornata in città nella sua tradizionale modalità in presenza a ingresso libero, popolando i luoghi della cultura e spalancando le porte delle sue sedi al pubblico: biblioteche, librerie, musei, teatri, scuole e università, carceri e ospedali, biblioteche di condominio e luoghi del sociale, circoli e associazioni, spazi di aggregazione, pieni di lettrici e lettori di tutte le età.

I numeri dell’edizione 2022

Sono stati oltre 140.000 le cittadine e i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione, con un aumento del 15% rispetto alla precedente edizione, riempiendo le sale degli incontri e frequentando i 1.300 eventi e più del ricco calendario BCM22; al loro fianco più di 400 volontari, preziosi angeli custodi che da oltre dieci anni partecipano con entusiasmo alla manifestazione. Molta anche la partecipazione online, con oltre 385.000 utenti raggiunti dai canali social BCM, che da quest’anno includono anche un profilo TikTok, che vanno a sommarsi alle circa 468.848 visualizzazioni delle pagine, 1.029.021 dalla conferenza stampa del 24 ottobre.

Le iniziative

Giunta ormai alla sua undicesima edizione, BookCity Milano continua a crescere e a espandersi ben oltre i confini del centro cittadino, anche attraverso La Lettura Intorno, il progetto promosso dall’Associazione BookCity Milano e ideato con Fondazione Cariplo, che s’inserisce nell’ampia cornice di BookCity e ne rappresenta un continuum durante l’arco dell’anno: un elemento stabile, attivo e partecipato di fruizione e accesso alla cultura, in grado di coinvolgere, attraverso i quartieri, le diverse comunità del territorio cittadino.

Per festeggiare la sua seconda edizione, La Lettura Intorno estende la presenza di BookCity in città all’indomani della fine della manifestazione, con altre tre giornate di incontri dedicati alla lettura, al territorio e alla cittadinanza attiva, in tre quartieri di Milano. Domenica 27 novembre l’appuntamento è alle 15.30 alla Biblioteca Chiesa Rossa; lunedì 28 novembre alle 18.00 al Made in Corvetto; infine, martedì 29 novembre alle 18.00 alla Biblioteca di Baggio.

Non solo, la manifestazione dedicata ai libri quest’anno si espande oltre la città stessa, grazie al progetto Sul treno. Letture dalle grandi opere della letteratura internazionale, un’iniziativa realizzata da Trenord e BookCity Milano e che propone 15 podcast di brani letterari dedicati ai viaggiatori, da ascoltare in treno, ma anche in auto o nel tempo libero. L’iniziativa prosegue fino a novembre 2023, creando inoltre un legame tra BookCity e il progetto di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023, anno in cui sulla linea che collega Milano a Bergamo e Brescia saranno proposti anche momenti di lettura dal vivo.

I protagonisti

BookCity Milano 2022 non sarebbe stata possibile senza il contributo di scrittrici e scrittori, editori ed editrici, grafici e disegnatori, traduttori e fumettisti, editor e poeti, saggisti e fotografi, bibliotecari e librai, insegnanti, volontari che contribuiscono a renderla una manifestazione inclusiva e partecipata. Capace di accogliere e soddisfare i desideri e i gusti di tutti, BCM prosegue tutto l’anno, con diversi appuntamenti all’insegna della lettura, che proseguiranno anche nel 2023, in attesa della dodicesima edizione.