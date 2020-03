Eventi, incontri con gli autori, presentazioni in libreria in questo periodo non sono possibili a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, è possibile conoscere i libri da leggere e le novità in uscita. Le case editrici non restano con le mani in mano. Grazie a internet e ai social network, gli editori trovano il modo per far arrivare i propri libri nelle case degli italiani. Non solo libri: il contatto con gli autori più amati è possibile grazie a dirette Instagram e video streaming sui rispettivi siti internet. Scopriamo insieme alcune delle iniziative esse in piedi per conoscere i libri da leggere e le novità in uscita.

Feltrinelli

Si chiama #Leggiamoacasa l’iniziativa messa in campo da Gruppo Feltrinelli per portare libri e autori direttamente nelle case degli italiani. Il progetto prevede, infatti, un palinsesto editoriale che sarà veicolato sugli account social del Gruppo, che include eventi online, dibattiti, presentazioni, consigli di lettura. L’obiettivo è quello di dare voce a storie e narrazioni che, in un momento storico così delicato, assumono un ruolo ancor più decisivo. La lettura ci fa compagnia e, conoscendo i libri da leggere in questo periodo, sconfiggiamo le paure e ci sentiamo meno soli. A dare il proprio contributo al palinsesto: dagli autori di Giangiacomo Feltrinelli Editore tra cui Luca Bottura, Erri De Luca, Fumettibrutti, Lodo Guenzi, Maurizio Maggiani, Rosella Postorino, Gabriele Romagnoli, Paolo Rumiz, Michele Serra e Sio, agli autori di Marsilio come Giuseppe Lupo, Francesco Pacifico e Pietro Del Soldà, fino agli autori di Sem, Apogeo, Sonzogno e Gribaudo, tutti uniti per mettere la loro voce al servizio della cultura e della lettura.

Laterza

Come vi avevamo raccontato in questo articolo, ogni giorno alle 12 in diretta sull’account Instagram di Laterza “Conversazioni d’autore” per condividere lo sguardo degli scrittori Laterza sulla contemporaneità e conoscere i libri da leggere in questo periodo. La casa editrice spiega di voler condividere con i propri lettori, in queste giornate eccezionali, quanto di più prezioso ha a disposizione: lo sguardo dei propri autori sulla contemporaneità.

Bao Publishing

Bao Publishing ha lanciato una serie di iniziative per stare vicino ai lettori in questi giorni difficili in cui è necessario restare a casa. “In questi giorni di estrema difficoltà per tutto il Paese, ci sembra importante continuare in quella che dovrebbe essere una missione di ogni Casa editrice: fornire stimoli, svago, occasioni di riflessione, e lenire le solitudini raccontando emozioni che ci accomunano.” Con l’hashtag di riferimento #iostoacasaconbao, saranno attive video e dirette con gli autori sui canali Instagram e Facebook di BAO Publishing. Inoltre, è in programma su Instagram una serie di post per andare in giro per il mondo attraverso i libri BAO: #baoairlines. In ultimo, accogliendo l’appello dell’autore Roberto Recchioni, fino a fine mese la prima stagione di John Doe è gratis nelle edizioni digitali per Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo.

Sergio Bonelli

In questo periodo complicato, Sergio Bonelli Editore ha deciso di creare nuovi spazi per far incontrare lettori e autori e comunicare letture e libri da leggere. Sulle pagine ufficiali di Sergio Bonelli Editore (sito internet, pagina Facebook, profilo Instagram e canale Youtube) saranno disponibili una serie di video. Essi sono realizzati e registrati dagli stessi autori, direttamente nelle loro case, per incontrare i lettori. Nel caso delle Bonelli Stories su Instagram, gli autori risponderanno alle domande che arriveranno sul profilo della Casa editrice. Sarà sufficiente inviarle commentando le Stories a tema che saranno create sul canale Instagram SBE. Il calendario degli “incontri” di “A CASA CON L’AUTORE” sarà periodicamente aggiornato sui profili ufficiali Bonelli.

