CasaLaterza, l’appuntamento con gli scrittori per riflettere sul presente

Ogni giorno, dal 18 marzo al 3 aprile, alle 12 in diretta sull’account Instagram di Laterza “Conversazioni d’autore” per condividere lo sguardo degli scrittori Laterza sulla contemporaneità. Aprire la finestra di casa per guardare al mondo fuori e vivere meglio e pensare il presente. La casa editrice spiega di voler condividere con i propri lettori, in queste giornate eccezionali, quanto di più prezioso ha a disposizione: lo sguardo dei propri autori sulla contemporaneità.

Il calendario di #CasaLaterza

I primi autori a riflettere in diretta su quanto sta accadendo saranno il 18 marzo Enrico Giovannini, il 19 marzo Alessandro Barbero e venerdì 20 marzo Marta Fana, in dialogo con Giuseppe Laterza. Il calendario di tutti gli interventi sarà disponibile a partire da oggi sul sito di Laterza oltre agli aggiornamenti sui vari canali social di Laterza.

Dai libri al mondo

Giuseppe Laterza illustra l’iniziativa della casa editrice. “Per questo abbiamo pensato all’iniziativa #CasaLaterza. Ogni giorno, da mercoledì 18 marzo fino al 3 aprile tra le 12.00 e le 13.00, in diretta sull’account Instagram di Editori Laterza, converseremo con storici, economisti, giornalisti, scienziati. Tutti autori che animano con le loro idee il nostro catalogo. Ci collegheremo con la loro casa e condivideremo domande, curiosità, dubbi, riflessioni sul loro lavoro, su questo tempo e su quello che verrà. Partiremo dai libri perché è il nostro lavoro. Ma anche perché pensiamo che i buoni libri aiutino sempre a vivere meglio e a pensare il presente. Ogni giorno, apriremo la finestra di casa per guardare al mondo fuori. Come si fa, appunto quando si apre un libro”.

