Chiude a Torino la Paravia, la seconda libreria più antica d’Italia

Scompare un pezzo di storia della cultura torinese, e italiana. La Libreria Paravia di Torino, la seconda libreria più antica d’Italia, è costretta a chiudere. Ad annunciarlo sono stati i gestori della libreria, Sonia e Nadia Calarco, con un post pubblicato sulla pagina Facebook della libreria.

Il triste annuncio

“Abbiamo ereditato da nostro papà questo affascinante mestiere e abbiamo investito tutte le nostre energie per cercare di farlo nel miglior modo possibile”, si legge all’interno del toccante post pubblicato dalle sorelle Sonia e Nadia su Facebook, le quali, oltre a ringraziare clienti, autori e distributori con i quali hanno collaborato nel corso degli anni, hanno denunciato le difficoltà che incontra una libreria indipendente oggi, in particolare la forte concorrenza degli store online che propongono sconti importanti sui libri e la consegna in tempi rapidi. di seguito il post completo.