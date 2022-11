Bono Vox (U2) svela il suo rapporto con i libri

E’ uscito il libro autobiografico Surrender: 40 Songs, One Story‘ (edito da Knopf, della multinazionale dell’editoria Penguin Random House) di Bono Vox, leader del gruppo musicale U2. L’artista per l’occasione ha rilasciato una bellissima intervista in esclusiva al New York Times nella quale racconta il suo approccio ai libri e alla lettura.

Bono Vox ha dimostrato di essere un vero amante dei libri. Questi sono stati per lui fonte d’ispirazione e di formazione nella vita e nella carriera.

Il rapporto di Bono Vox con i libri e la lettura

Quali libri ci sono sul comodino di Bono Vox?

“Mi sto divertendo a leggere “Il piacere di Eliza Lynch” di Anne Enright in ebook sul mio Pad.”

La narrativa scritta dal punto di vista di una donna è ciò che stimola Bono. Ma rivela Bono Vox che il libro sempre presente sul suo comodino è “The Message”, una traduzione della Bibbia del defunto studioso e ministro religioso americano Eugene Peterson. Un libro che ama leggere sempre

L’audiolibro che invece sta ascoltando è “A Visible Man” di Edward Enninful.

L’amore per Kundera e Tom Roibbins

Bono Vox è stato conquistato da “Il libro del riso e dell’oblio” di Milan Kundera e dal “” di Tom Robbins. Tra i libri preferiti “Apeirogon” di Colum McCann,

Ci sono romanzi classici che hai letto solo di recente per la prima volta?

“Il mio nome è Asher Lev“, di Chaim Potok. “Tutta l’arte è religiosa per me, anche la cattiva arte è rivelatrice. Sarà l’unico vero sguardo che avremo nello stato della nostra anima finché non sarà misurabile.”

“Gli U2 all’inizio hanno affrontato una crisi di coscienza riguardo alla fede divina…”, “ma come attivista, su quella stessa strada ho sempre cercato di onorare la dignità divina dei malati, degli affamati e degli oppressi dalla povertà estrema.”

Bono Vox, un lettore duttile

Non solo libri cartacei per Bono Vox. L’artista si mostra duttile nella lettura. “iPad e Kindle funzionano bene per leggere i libri.” Ma, quando è fuori preferisce gli audiolibri.

“Qual è il tuo libro preferito di cui nessun altro ha sentito parlare?”

Al momento, “Julian of Norwich’s Teabag” di Martin Wroe è un libro di poesie e preghiere.

Quale libro dovrebbero leggere tutti prima dei 21 anni?

Una delle prime canzoni che abbiamo scritto è stata “Shadows and Tall Trees”, un titolo preso in prestito da “Il signore delle mosche” di William Golding. Il nostro primo album si chiamava “Boy”, ispirato a questo libro.

Ma il vero libro è “La fattoria degli animali” di George Orwell, questo è un libro che ha convissuto con me in tutti gli anni della crescita.

Quale libro nessuno dovrebbe leggere fino all’età di 40 anni?

“Il libro dei limiti”, un libro ancora da scrivere ma cruciale.

Ma chi ammira di più?

Bono segnala la sua ammirazione per i Corrispondenti esteri, in particolare quelli che coprono le zone di guerra. La scoperta della verità in un mondo post-verità in cui la verità sembra essere intervenuta per i fatti. “La scrittura di Masha Gessen su Putin è straordinaria.”, sottolinea Bono.

Qualche libro ha influenzato lo sviluppo dell’artista?

Bono afferma che “è stato nella libreria City Lights di San Francisco che ho scoperto “On the Road” di Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, “Howl” e “America” ​​di Ginsberg, che hanno tutti fortemente influenzato “The Joshua Tree”.

“Così come le opere di Sam Shepard, che ho letto nel vecchio bar Tosca dall’altra parte della strada. Ho bevuto così tanto caffè che ho immaginato di aver visto Tom Waits giocare a biliardo con Francis Ford Coppola con un’opera al jukebox – forse l’ho fatto.”

“Charles Bukowski mi ha insegnato che niente è così sporco come una scrittura antisettica che si modifica da sola. O come mi disse una volta, nulla di utile “è mai stato scritto in paradiso”. Su questo non eravamo d’accordo.

I punti di riferimento artistici

Bono non ha dubbi. “”Straight Life” di Art Pepper, in cui ho scoperto che lo stile surclassato dalla verità e il vernacolo erano l’inglese del re al tavolo giusto. Quando ho ascoltato la musica di Bruce Springsteen ho riletto John Steinbeck: quando ho letto il suo libro di memorie “Born to Run”, ho riascoltato “Rumble Doll” di Patti Scialfa.

“A Heartbreaking Work of Staggering Genius” di Dave Eggers, “Just Kids” di Patti Smith, “Clothes, Clothes, Clothes, Music, Music, Music, Boys, di Viv Albertine. Boys, Boys” e “Broken Greek” di Pete Paphides.

Nei saggi c’è conoscenza

Bono è affamato di saggi per ampliare sempre più la sua sete di conoscenza.

“Where Is My Flying Car?”, di J. Storrs Hall, è una recente scoperta su come alcune idee irrefrenabili si affermano.

Un libro da regalare

“Il libro che regalo spesso è “Catena Umana” di Seamus Heaney, la sua ultima raccolta. L’ultima poesia, “A Kite for Aibhín”, sembra una premonizione della sua prematura e inaspettata scomparsa. Ho chiesto a Seamus di firmarmene un bel po’ come regalo, e sua moglie, Marie, scherzava sul fatto che le copie non firmate fossero più rare.”

Ma chi è il personaggio letterario amato da Bono Vox

Berlicche in “Le lettere di Berlicche” di C.S. Lewis.

“Quando salgo sul palco incarno lo spirito diabolico di McPhisto e così posso dire tutto ciò che voglio.”

Quali scrittori vorrebbe invitare a cena

Edna O’Brien, James Joyce e Samuel Beckett per cambiare argomento al rugby.

Deludente, sopravvalutato, semplicemente non buono: quale libro ha messo giù senza finire?

“Li finisco sempre, leggo solo più velocemente.”

Quali libri ti vergogni a non aver ancora letto?

“Guerra e pace”, anche se ho amato la “Resurrezione” di Tolstoj.

Il prossimo libro?

“Trovare conforto”, di Agnes Nyamayarwo. Agnes è un’infermiera dell’Uganda che ho conosciuto nel 2002. Sentirla raccontare la sua storia ha cambiato la mia vita e io sono una delle tante.