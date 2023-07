Gli audiolibri da ascoltare per girare l’Italia da Nord a Sud

Viaggiare senza muoversi fisicamente? Si può, con libri e audiolibri. Per quest'estate, Audible ci consiglia alcuni titoli perfetti per girare l'Italia da Nord a Sud.

Audible torna a suggerirci ascolti stimolanti e appassionanti. L’estate è il momento ideale per rilassarsi e lasciarsi trasportare in mondi fantastici attraverso l’ascolto di storie straordinarie narrate da grandi voci. Sia che ci si voglia concedere un momento di relax in solitudine o condividere un’esperienza con i propri amici o in famiglia, gli audiolibri sono i compagni perfetti per questa stagione e per vivere e arricchire con piacere l’esperienza del viaggio.

Per ispirare gli italiani durante l’estate 2023, Audible ci consiglia gli audiolibri perfetti per viaggiare lungo lo Stivale in compagnia delle sue voci, tra cui Ninni Bruschetta, Lino Guanciale e Sonia Bergamasco.

Audible, gli audiolibri perfetti per conoscere l’Italia

Nella Roma imperiale e sulle tracce del proprio passato

La trilogia di Nerone scritta da Alberto Angela e narrata su Audible insieme a Giuliano Bonetto, guida l’ascoltatore attraverso uno degli eventi più importanti e misteriosi della storia antico-romana: l’incendio di Roma del 64 d.C. Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e del fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta questo episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra Storia. Un’indagine meticolosa, originale e affascinante che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità.

Finalista al Premio Strega di quest’anno, Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone, narrato da Sonia Bergamasco, racconta una storia molto toccante, iniziata nel 1965 a Villa Borghese, che esplora un nodo molto intimo e complesso della biografia della scrittrice. Attraverso un viaggio nella terra natia della madre e con il contributo di numerosi articoli di cronaca dell’epoca, l’autrice restituisce nell’audiolibro la vita alla propria madre ricostruendo ciò che successe realmente ai suoi genitori. L’audiolibro, oltre a una storia familiare e privata, offre anche un ritratto dell’Italia stanca della guerra, ma ancora legata a rigide regole coercitive.

In Campania tra Napoli e Caserta

Un commissario fuori dall’ordinario e uno sfondo poetico, quello della Napoli degli anni ‘30. Sono questi gli ingredienti immancabili della saga de Il Commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni, su Audible narrata da Paolo Cresta, incentrata sui casi più difficili e intricati che il commissario Luigi Ricciardi deve risolvere. Determinato, abile e dotato di grande intuito, ha dalla sua una caratteristica segreta, da lui chiamata “Il Fatto”, che gli permette di indagare fino in fondo tutte le sfaccettature di ogni caso, fino ad arrivare alla sua risoluzione.

Ambientato a Caserta, Ragazze perbene di Olga Campofreda, narrato su Audible da Doriana Costanzo, racconta la storia di Clara, una ragazza che si ribella a sogni e consuetudini che non le appartengono se non per educazione ricevuta, e fugge a Londra per intraprendere una strada diversa, tutta sua, da costruire con consapevolezza giorno dopo giorno. Ma, complice un matrimonio, si ritrova a dover tornare nella realtà di provincia dalla quale si era allontanata e a scoprire un segreto inconfessabile che minaccia il futuro di una delle persone a lei più care.

Nel Salento per una grande storia al femminile

Audible ci consiglia, poi, una storia a dir poco emozionante per conoscere il Salento.

Vincitrice del Premio Bancarella 2023, La portalettere di Francesca Giannone, narrato da Sonia Barbadoro, racconta la storia di una donna, Anna, prima portalettere di Lizzanello, che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma anche quella della famiglia Greco e di un piccolo paese del Salento, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe.

In Sicilia alla scoperta di una grande famiglia

Potere, successo e popolarità. Ma anche famiglia, amore e sacrifici. Tutto questo si trova al centro de La saga dei Florio di Stefania Auci, narrata su Audible da Ninni Bruschetta, che ripercorre fin dalle origini la storia leggendaria della famiglia Florio, emigrata dalla Calabria alla Sicilia e divenuta poi nel corso dell’800 una delle dinastie più importanti d’Europa. Intrecciando il percorso di ascesa commerciale e sociale dei Florio con alcune delle vicende che hanno segnato gli anni più inquieti della Storia italiana, l’autrice dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.

La Milano contemporanea

Il Cafè Royal di Marco Balzano, narrato su Audible da Lino Guanciale, è un vivace bar milanese dove convergono per un breve momento le intricate traiettorie dei destini dei clienti, per poi proseguire di nuovo nel loro solitario percorso. Il Café Royal diventa così il brulicante palcoscenico di un più che mai verosimile romanzo corale contemporaneo, dove ogni personaggio si svela nella sua individuale, e insieme universale, struggente umanità.

In Lombardia tra il Lago di Como e il fiume Adda

Un amore di zitella scritto e narrato da Andrea Vitali su Audible, ci porta nel suggestivo microcosmo lacustre di Bellano. Protagonista di questa storia è Iole, la zitella del paese, che conduce una vita grigia e monotona fatta di abitudini. Ma anche una persona insospettabile come Iole nasconde un segreto che la porterà a essere al centro dei pettegolezzi del paese. Ed è proprio grazie ad aneddoti divertenti e rivelatori, sano umorismo e intrighi avvincenti che si sviluppa questa storia di provincia, apparentemente tranquilla ma in realtà vivace di inquietudini e sogni.

In uno specchio di terra delimitato dal fiume Adda si svolge Al di qua del fiume di Alessandra Selmi, che su Audible è narrato da Andrea Oldani. È qui che si dipana la storia della famiglia Crespi fin dalle sue origini, di una grande impresa all’avanguardia e di un villaggio modello. In questo grandioso ed emozionante affresco storico si intrecciano appassionanti destini di imprenditori visionari e coraggiosi con quelli delle famiglie operaie. Speranze, drammi, vendette e amori si dipanano in un coinvolgente intreccio, creando un’esperienza avvincente e coinvolgente.

