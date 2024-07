Audiolibri, 3 playlist da ascoltare in estate

Ami la carta stampata ma apprezzi anche l'esperienza degli audiolibri? Secondo recenti sondaggi, sono sempre di più le persone che li adorano. Allora perché non pensare a una playlist per l'estate?

In estate si legge di più e si leggono generi un po’ diversi dal resto dell’anno: è ormai risaputo. Fra le tendenze più in crescita degli ultimi anni troviamo anche gli audiolibri, che permettono un’esperienza di lettura diversa, basata non sul senso della vista ma su quello dell’udito. Ed è innegabile che, a volte, gli audiolibri possano rivelarsi molto comodi e più fruibili della carta stampata.

La lettura è più apprezzata in estate

Secondo recenti sondaggi condotti da Voxa, le abitudini di lettura degli italiani si modificano stagionalmente. Sulle piattaforme che mettono a disposizione ebook e audiolibri, la fruizione aumenta di parecchi punti percentuali durante i mesi di luglio e agosto, con una predilezione, in particolare, per gli audiolibri.

Probabilmente, i viaggi on the road e le giornate in spiaggia costituiscono le ambientazioni perfette per godersi un buon libro raccontato da voci esperte e accattivanti. E la tendenza positiva non riguarda solo la narrativa, genere prediletto anche nella stagione calda, ma anche la crescita personale e la narrativa per bambini.

Se anche tu hai voglia di ascoltare una bella storia quest’estate, ti suggeriamo di continuare a leggere. Ecco tre playlist pensate dalla piattaforma di ebook e audiolibri per te.

La playlist dedicata alla narrativa

“L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio

Vincitore del Premio Strega, “L’età fragile” è un libro che rimane nel cuore. Va assolutamente scoperto. L’estate, in cui il tempo si dilata e le riflessioni si fanno più intense, è la stagione perfetta.

Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi.

“La paziente silenziosa” di Alex Michaelides

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un’artista di successo, ha sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione.

Questo libro ha una forza senza eguali. Tradotto in 52 paesi, ha venduto oltre 7 milioni di copie.

“La caduta dei giganti” di Ken Follett

Ami la storia e vuoi immergerti in un’ambientazione lontana nel tempo e nello spazio? Ken Follett e i suoi audiolibri sono la scelta per te.

I destini di cinque famiglie si intrecciano inesorabilmente attraverso due continenti sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dallo scoppio della prima guerra mondiale e dalla rivoluzione russa.

“Fourth wing” di Rebecca Yarros

Draghi, sangue e complotti… Se apprezzi i fantasy, dovresti ascoltare gli audiolibri che raccontano la saga di Rebecca Yarros.

L’accademia militare di Basgiath è la famosissima scuola per diventare cavalieri di draghi più spietata ed elitaria che ci sia. Una volta entrati non si hanno altro che due possibilità: laurearsi o morire.

Violet Sorrengail già si immaginava a passare i prossimi anni circondata dai suoi amati libri e immersa nel silenzio della biblioteca. Nulla di più lontano da ciò che le sta per accadere.

“La piena” di Michael McDowell

Nel 1919 le acque nere del fiume sommergono la cittadina di Perdido in Alabama. I ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia dell’acqua. Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente.

“I miei giorni alla libreria Morisaki” di Satoshi Yagisawa

A Jinbōchō, Tōkyō, il quartiere delle librerie, si trova anche la libreria Morisaki, che appartiene alla famiglia da tre generazioni. Satorue che la gestisce, è l’opposto di sua nipote Takako, che non esce di casa da quando l’uomo di cui era innamorata le ha annunciato che sposerà un’altra.

Ed è proprio lui, l’eccentrico zio, a lanciarle un’imprevista ancora di salvezza proponendole di trasferirsi al piano di sopra della libreria in cambio di qualche ora di lavoro. Così Takako scoprirà pian piano un modo di comunicare e di relazionarsi che parte dai libri per arrivare al cuore.

La playlist dedicata alla crescita personale

“La parola magica” di Paolo Borzacchiello

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell’intelligenza linguistica applicata per la prima volta a un romanzo, scoprirai che la parola, proprio come nei migliori incantesimi, può fare magie e trasformare chi la ascolta.

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di Gianluca Gotto

Succede sempre qualcosa di meraviglioso è il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l’altra, fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita.

“Intelligenza emotiva” di Daniel Goleman

Con il suo lavoro, Goleman ha messo a fuoco per la prima volta l’importanza delle componenti emotive anche nelle funzioni più razionali del pensiero. Perché persone assunte sulla base dei classici test d’intelligenza si possono rivelare inadatte al loro lavoro? Perché un quoziente intellettivo altissimo non mette al riparo da grandi fallimenti, come la crisi di un matrimonio?

“L’ingannevole paura di non essere all’altezza” di Roberta Milanese

Roberta Milanese mostra come è possibile riemergere dall’insidiosa palude della paura di non essere all’altezza, raccontando casi reali di intervento nell’ambito della Psicoterapia Breve Strategica e fornendo una serie di fondamentali raccomandazioni raccolte sotto un unico, imprescindibile postulato: “L’autostima non si eredita, si costruisce”.

“Forte come l’acqua” di Filippo Ongaro

In questo libro, con un distillato di conoscenza e ispirazione, Ongaro ci aiuta a prenderci cura di noi stessi, a dare uno scopo alle nostre scelte, ad affrontare e superare difficoltà e crisi per inseguire i nostri sogni, a credere in noi stessi per costruire una vita straordinaria.

La playlist dedicata ai più giovani

“Hunger games” di Suzane Collins

Quando Katniss urla “Mi offro volontaria, mi offro volontaria come tributo!” sa di aver appena firmato la sua condanna a morte. È il giorno dell’estrazione dei partecipanti agli Hunger Games, un reality show organizzato ogni anno da Capitol City con una sola regola: uccidi o muori.

“Percy Jackson” di Rick Riordan

Le creature della mitologia e gli dei dell’Olimpo non sono scomparsi, ma si sono trasferiti a New York. Percy Jackson non poteva immaginare tutto questo prima di vedere la sua professoressa trasformarsi in una Furia e tentare di ucciderlo.

Sarà proprio Percy a indagare sul misterioso furto della Folgore di Zeus e a provare l’innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che l’ha generato con una donna mortale facendo di lui un semidio.

“Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry

Un aviatore in volo sopra il deserto del Sahara è costretto da un’avaria ad atterrare nel mezzo del nulla. Pensa di essere solo sotto il cielo trapunto di stelle, lontano mille miglia dalla civiltà, quando, all’improvviso, una voce lo sorprende: “Disegnami una pecora!”. A parlare è un bambino, il principe del lontano asteroide B 612, su cui viveva in compagnia di tre vulcani e una rosa, piccola e vanitosa.

“Nel Regno della Fantasia” di Geronimo Stilton

Fra gli audiolibri per i più piccoli, c’è anche il divertente e fantasioso Geronimo Stilton. Questo, in particolare, è uno dei suoi viaggi più appassionanti.

“Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari

Gianni Rodari attraverso gli audiolibri: un’esperienza nuova e appagante.

Un monello che fa piangere chi gli strappa i capelli e un principe acido, cattivo e poco furbo sono i due antagonisti di questo memorabile romanzo del 1952. La posta in gioco dello scontro fra Cipollino e Limone è nientemeno che la libertà di un popolo intero, composto di pomodori, ciliegie, fagiolini e vecchie talpe.

