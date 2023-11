I 10 audiolibri più ascoltati del 2023: Mazzucchelli, Murgia e il Principe Harry sul podio

Quali sono stati gli audiolibri più ascoltati nel 2023? A dircelo è il Kobo Book Report 2023, una fotografia accurata delle abitudini di lettura degli italiani nel corso del 2023.

In un anno ancora segnato da profondi cambiamenti e sfide, la lettura ha continuato a rappresentare un rifugio per gli italiani. Dai dati raccolti all’interno del Kobo book Report 2023 emerge che, tra ebook e audiolibri, da gennaio gli amanti della lettura abbiano dedicato un equivalente di circa 1800 anni di tempo alla lettura digitale.

I social guidano i trend di lettura

Anche quest’anno, un ruolo cruciale nella scelta dei nuovi titoli da leggere, soprattutto fra i più giovani, è ricoperto da Tik Tok, protagonista nella diffusione degli utlimi trend e nell’incremento costante delle vendite anche per Rakuten Kobo. #BookTok è l’hashtag del momento che raggruppa una sotto-community del popolare social in cui i creator recensiscono libri e creano contenuti relativi alla lettura. Grazie ai consigli e alle dirette in cui si legge insieme ai follower, i booktoker hanno senz’altro smosso le acque del mercato editoriale, riportando in auge anche titoli del passato.

Un esempio eclatante è il caso editoriale dell’autrice Erin Doom che, dopo il successo dei suoi primi due romanzi, ormai best seller grazie al prezioso contributo della community di TikTok, quest’anno ha svelato la sua identità. Le prime due opere di Doom, “Fabbricante di lacrime” e “Nel modo in cui cade la neve“, scovate e andate virali grazie agli under 20 del #BookTok, hanno dominato le classifiche di vendita del 2022 (e continuano a farlo tutt’ora), preannunciando il successo di “Stigma”, l’ultimo libro pubblicato dall’autrice.

I 10 audiolibri più ascoltati del 2023

Dopo avervi presentati i dati forniti da Audible a inizio settembre, scopriamo quali sono stati gli audiolibri più ascoltati e venduti del 2023 secondo il Kobo Book Report:

1. Fattore 1%. Piccole abitudini per grandi risultati – Luca Mazzucchelli

Fattore 1% presenta un metodo innovativo per trasformare, passo dopo passo (un 1% alla volta appunto) i comportamenti che per te sono importanti in azioni facilmente ripetibili, quindi in abitudini forti e sostenibili nel tempo.

La nuova edizione si presenta aggiornata in più parti. Scoprirai il potere delle abitudini basate sui valori, troverai i protocolli utilizzati da Luca e i suoi collaboratori nelle sessioni di coaching individuale, leggerai nuovi esempi pratici di come applicare su di te la scienza delle abitudini e trasformarti nella migliore versione di te stesso.

2. Accabadora – Michela Murgia

Complice la prematura scomparsa dell’autrice avvenuta lo scorso agosto, Accabadora di Michela Murgia si attesta tra gli audiolibri più ascoltati del 2023.

“Acabar” in spagnolo significa finire. E in sardo Accabadora è colei che finisce. Agli occhi della comunità il suo non è il gesto di un’assassina, ma quello amorevole e pietoso di chi aiuta il destino a compiersi. Maria e Tzia Bonaria vivono come madre e figlia, ma la loro intesa ha il valore speciale delle cose che si sono scelte. Tzia Bonaria avrà molto da insegnare a quella bambina cocciuta e sola: come cucire le asole, come armarsi per le guerre che l’aspettano, come imparare l’umiltà di accogliere sia la vita sia la morte.

3. Spare. Il minore – Prince Harry

Tra gli audiolibri più ascoltati dell’anno, la biografia del Principe Harry che ha fatto molto discutere. Con la sua cruda e implacabile onestà, “Spare. Il minore” è una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto.

4. Tutto chiede salvezza – Daniele Mencarelli

Daniele Mencarelli torna con una intensa storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta. E mette in scena la disperata, rabbiosa ricerca di senso di un ragazzo che implora salvezza: “Salvezza. Per me. Per mia madre all’altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte le madri. E i padri. E tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza.”

Tra gli audiolibri più ascoltati dell’anno, quest’opera spiega come ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.

Sesto posto della classifica degli audiolibri più ascoltati nel 2023 per Lucinda Riley. Attraversando una vita di amori e perdite, confini e oceani, “Atlas, La storia di Pa’ Salt” porta la serie delle Sette Sorelle della scrittrice e attrice nordirlandese alla sua stupefacente e indimenticabile conclusione.

7. È facile smettere di fumare se sai come farlo – Allen Carr

Disponibile anche in formato audiolibro, l’opera di Allen Carr è la chiave che vi permetterà di uscire dalla prigione del fumo con facilità. Non si basa su inutili tattiche intimidatorie e non fa appello alla forza di volontà ma dimostra come ci si possa serenamente liberare per sempre da questa dipendenza. Tutto quello che occorre fare è solo dedicare un po’ di tempo all’ascolto di questo audiolibro.

8. Il bambino altamente sensibile – Elaine Aron

Tra gli audiolibri più ascoltati del 2023, questo è dedicato a riconoscere i bambini altamente sensibili e a sostenerne lo sviluppo positivo. Circa il 20% delle persone nel mondo nasce altamente sensibile. E se in “Persone altamente sensibili” Elaine Aron si concentrava sugli adulti, in questo nuovo audiolibro la sua attenzione è dedicata alla fascia di popolazione più vulnerabile di tutte: i bambini.

Approcciare i bambini altamente sensibili con atteggiamenti familiari o scolastici errati, infatti, può causare gravi problemi in fase di sviluppo. È facile dire ai bambini altamente sensibili che sono inibiti, paurosi, pignoli, timidi o addirittura “problematici”.

9. Le otto montagne – Paolo Cognetti

Tra gli audiolibri più ascoltati del 2023, l’opera che ha consacrato Paolo Cognetti e che gli ha consentito di vincere il Premio Strega 2017.

10. Il treno dei bambini – Viola Ardone

Chiude la classifica degli audiolibri più ascoltati del 2023 l’opera di Viola Ardone, un romanzo che racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che nel secondo dopoguerra, grazie al Partito Comunista, vennero strappati alla miseria e affidati a famiglie del Nord e del Centro.

Il Bilancio del 2023

Giunti quasi alla fine del 2023, si può dunque affermare che il bilancio sulla lettura nel nostro paese è stato positivo e soprattutto in linea con i dati registrati nel 2022; numeri che fanno ben sperare per il settore dell’editoria digitale, che continua a riscuotere successo tra tutte le generazioni. Innegabile anche il contributo di Kobo Plus – il servizio in abbonamento che offre ogni mese una ricca selezione di eBook e audiolibri sempre disponibili e un catalogo in continua crescita – che quest’anno ha davvero spopolato. Accedervi, infatti, è semplicissimo: basta registrarsi, iscriversi al servizio con una prova gratuita di 30 giorni e usufruire dell’abbonamento tramite l’app Kobo o su qualsiasi eReader Kobo.

Menzione speciale anche a Kobo Writing Life, il portale gratuito di auto-pubblicazione che consente ad autori ed editori – emergenti e non – di creare, modificare e caricare eBook su Kobo rendendoli disponibili a milioni di lettori in più di 200 Paesi. Arrivato al suo undicesimo anno in Italia, Kobo Writing Life si riconferma uno strumento efficace per gestire autonomamente e liberamente le proprie pubblicazioni dalla A alla Z, ed esprimere al meglio il proprio potenziale nelle strategie di vendita. Tanti i talenti cresciuti sulla piattaforma, come Rebecca Quasi e Serena McLeen che, grazie a Kobo Plus, hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere da sempre più lettori.

