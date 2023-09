I 10 audiolibri più ascoltati nel 2023

In occasione del Read a Book Day, la giornata in cui si festeggia il piacere della lettura, Amazon svela la top ten degli audiolibri più ascoltati nel 2023 tramite Alexa.

Fra i titoli più ascoltati troviamo grandi classici, fantasy, gialli e uscite dell’ultimo anno, fra narrativa italiana e straniera.

I 10 audiolibri Audible più ascoltati nel 2023

1. “Harry Potter” di J.K. Rowling, letto da Francesco Pannofino

Il primo degli audiolibri più ascoltati del 2023 è “Harry Potter”, la saga di J.K. Rowling letta da una delle voci più amate del panorama italiano: Francesco Pannofino, doppiatore di molte star di Hollywood, tra cui Denzel Washington, Antonio Banderas, Tom Hanks, Kevin Spacey.

Harry Potter è un ragazzo normale, o quantomeno è convinto di esserlo, anche se a volte provoca strani fenomeni, come farsi ricrescere i capelli inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 di Privet Drive: una strada di periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori dall’ordinario.

Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo compleanno, riceve una misteriosa lettera che gli rivela la sua vera natura: Harry è un mago e la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è pronta ad accoglierlo…

2. “La portalettere” di Francesca Giannone, letto da Sonia Barbadoro

Vincitore del Premio Bancarella, “La portalettere” è uno dei libri più venduti del momento. Evidentemente, ha spopolato anche fra gli audiolibri più ascoltati dell’anno.

Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ma triste e preoccupata: quale vita la attende in quella terra sconosciuta?

Persino a trent’anni da quel giorno, Anna rimarrà per tutti «la forestiera», quella venuta dal Nord, quella diversa, che non va in chiesa, che dice sempre quello che pensa. E Anna, fiera e spigolosa, non si piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Sud.

Ci riuscirà anche grazie all’amore che la lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente chiara al fratello maggiore di Carlo, Antonio, che si è innamorato di Anna nell’istante in cui l’ha vista.

3. “Il Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas, letto da Moro Silo

Il terzo posto fra gli audiolibri più ascoltati del 2023 va a uno dei classici più affascinanti della storia della letteratura: “Il Conte di Montecristo“, letto dalla voce esperta di Moro Silo.

Il Conte di Montecristo è Edmond Dantès, all’origine un giovane marinaio, esperto nel suo lavoro e profondamente onesto, il quale, per le mene congiunte di tre perfidi personaggi viene imprigionato nel terribile carcere marsigliese del Castello d’If e vi trascorre molti anni in una segregazione pressoché assoluta e nella disperazione estrema.

In queste condizioni affina un odio feroce per gli autori della sua rovina, e l’amicizia con un altro prigioniero gli procura l’evasione, nonché un favoloso tesoro, di cui ne farà lo strumento di una vendetta grandiosa e spietata, attraverso le sue molteplici identità, i suoi viaggi, gli avvelenamenti, gli intrighi, le scomparse, i ritorni, fino alla “redenzione” conclusiva.

4. “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, letto da Loredana Indovina

Fra gli audiolibri più ascoltati c’è anche l’ultimo successo di Niccolò Ammaniti.

“La paura finisce dove comincia la verità”. Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.

Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai.

5. “Le otto montagne” di Paolo Cognetti, letto da Jacopo Venturiero

“Le otto montagne” ha ottenuto un grande successo sin dall’ottenimento del Premio Strega nel 2017. Nel 2023 è tornato fra i libri e gli audiolibri più venduti anche grazie al meraviglioso, omonimo film ispirato all’opera.

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia.

I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l’orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia.

Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo “chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l’accesso” ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E li, ad aspettarlo, c’è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche.

6. “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, letto da Federica Simonelli

Fra gli audiolibri più ascoltati non poteva mancare “Fabbricante di lacrime”.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi.

7. “Il purgatorio dell’angelo” di Maurizio De Giovanni, letto da Paolo Cresta

Al settimo posto fra gli audiolibri più ascoltati del 2023, “Il purgatorio dell’angelo” di Maurizio De Giovanni.

Il male non si concede pause neanche a maggio. Sul lungomare di Posillipo viene trovato un anziano prete, barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone. E Ricciardi è più inquieto che mai.

Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei.

8. “La casa delle luci” di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano

L’ottavo titolo in classifica fra gli audiolibri più letti nel 2023 è “La casa delle luci” di Donato Carrisi.

Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina… Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo.

Dei genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, l’addormentatore di bambini.

Da qualche tempo Eva non è più ­davvero sola. Con lei c’è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo.

9. “I Miserabili” di Victor Hugo, letto da Moro Silo

Ecco un altro grande classico presente fra gli audiolibri più gettonati dell’anno: “I Miserabili”, letto da Moro Silo.

Ne “I Miserabili” Victor Hugo narra con assoluta sensibilità ed estrema modernità la solitudine dell’uomo, il contrasto tra ceti sociali, ma anche la redenzione attraverso la rivolta e l’amore.

Il romanzo, dal ritmo incalzante, magistrale e irripetibile per l’autenticità delle emozioni e per la complessità della trama narrativa, viene qui tradotto ad alta voce da un unico narratore, Moro Silo, che con la sua più che trentennale esperienza di lettore, riesce a cogliere l’enorme quantità di significati presenti nel libro nel massimo rispetto dello stile unico e originale dell’autore, del suo contesto storico-culturale e filologico.

10. “Dune” di F.P. Herbert, letto da Alessandro Parise

Infine, fra i 10 audiolibri più acquistati c’è anche il primo capitolo di “Dune”.

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell’Impero.

