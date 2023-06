Antonio Pascale, “Se conosci la terra, puoi alzare gli occhi al cielo”

Share on Email

“Vorrei scrivere dei libri che raccontano il nostro arco: dalla terra verso il cielo.” Parola di Antonio Pascale, giornalista, scrittore e autore per teatro, nonché guest director di “A Tutto Volume“.

Intervista ad Antonio Pascale

Alla sesta partecipazione al festival, Antonio Pascale racconta alla giornalista Giada Giaquita il doppio ruolo che ha percorso in questi anni, soffermandosi sulle novità di quest’anno, soprattutto sulla rubrica “lezione di…”, e sul tema affrontato da lui in questa edizione: l’agricoltura nello spazio.

A Tutto Volume

Il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” rappresenta un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.