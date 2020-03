Andràtuttobene, la playlist di 10 audiolibri da ascoltare

“Andrà tutto bene” recitano striscioni e disegni che nelle ultime ore stanno colorando o balconi d’Italia. Un buon auspicio che si è diffuso anche sui social con l’hashtag #Andràtuttobene. Un messaggio di speranza per illuminare le nostre giornate, ormai costellate di bollettini preoccupanti e restrizioni da rispettare. Con lo stesso messaggio “andrà tutto bene” abbiamo voluto realizzare con Storytel una raccolta di audiolibri da ascoltare, capaci di motivare la gente costretta in casa in questo periodo di quarantena.

Siamo sempre alla ricerca di qualcosa che non abbiamo e non riusciamo a goderci quello che abbiamo. Il grado di soddisfazione oggi sarebbe imparare a godere di quello che si ha, che è tanto’. E’ questo il messaggio contenuto in quest’opera scritta da Chiara Moscardelli, tra gli audiolibri da ascoltare per la capacità di far riflettere sull’importanza di fermarsi e rendersi conto di ciò che si ha.

Sveglia, caffè, tram, ufficio, palestra, pizza-cine-sesso… giornate sempre uguali, scandite da appuntamenti che, alla fine, si assomigliano tutti, persi nel cielo grigio di una metropoli che non sa più sorridere. È la vita di Giacomo, uno che non si è mai fatto troppe domande, che è andato incontro agli avvenimenti rimanendo sempre in superficie. Quest’opera di Fabio Volo è tra gli audiolibri da ascoltare perché fa riflettere sull’importanza di non rimanere in superficie e partire all’inseguimento di un sogno.

Una storia intensa e avvolgente, per settimane nella classifica dei libri più venduti negli Stati Uniti, che conferma ancora una volta Danielle Steel come una delle scrittrici più amate d’America e del mondo. Protagonista Kate Madison, proprietaria di un negozio di abiti vintage. Grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è riuscita a farne un punto di riferimento per l’intera città.

Giulia de Blasco è una scrittrice di successo, che ha vinto la battaglia contro la malattia e conquistato l’amore di Ermes Corsini, ma la vita non è facile per lei. Comincia così un lungo inverno per Giulia, che deve rimettere ordine nella propria esistenza: ma in fondo al tunnel palpita vivida una luce… Tra gli audiolibri da ascoltare per la capacità di dare una speranza anche quando le cose sembrano essere negative.

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c’è di mezzo la famiglia. Fotografo quarantenne, single e ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla larga dai parenti. Proprio in mezzo a quei contrasti, in quell’imperfetta perfezione che riporta a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza, Andrea trova finalmente il suo equilibrio. Tra gli audiolibri da ascoltare per come l’opera sia capace di insegnarci che, anche in una situazione ricca di contrasti, è possibile sistemare le cose.

Bianca Maffei: 33 anni, una laurea in architettura e… una passione per i cantieri. Lascia il centro di Milano per mettersi alle dipendenze del geometra Volpe, pittoresco individuo dalle scarpe squadrate e dall’etica discutibile. Sarà proprio da lì che partirà, armata solo del suo “fiuto” segreto, per una nuova avventura che la condurrà fino alla casa più meravigliosa che potesse immaginare.

Se c’è una cosa che riesce a riportare il sole persino nelle giornate più buie, per Margherita, è cucinare. Anche adesso che ha preso la dolorosa decisione di lasciare suo marito, fare le valigie insieme al cane, ai due gatti, e tornare a Roccafitta, in Toscana. In città arriva Nicola Ravelli, un imprenditore arrogante di cui tutto il paese non fa che sparlare. Egli ha bisogno di una brava cuoca per le cene nella bellissima villa presa in affitto e sceglie Margherita. La donna Così è capace di preparare dessert divini come i baci di dama fatti in casa, di quelli che si sciolgono in bocca.

Tra gli audiolibri da ascoltare troviamo l’omonimo romanzo che ha ispirato il film per Nelflix “Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernse”. Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, la giornalista londinese Juliet Ashton ha appena scritto un libro e sta girando Londra e dintorni per promuoverlo. Un giorno riceve una lettera da un uomo di nome Dawsey Adams che vive sull’isola di Guernsey. Nella lettera l’uomo dice di essere in possesso di un vecchio libro appartenuto a Juliet, che lei aveva venduto anni prima. Dopo una lunga corrispondenza, Juliet decide di andare sull’isola di Guernsey, dove incontra persone bizzarre ma allo stesso tempo straordinarie che le cambieranno la vita.

Twizel è una cittadina tranquilla e abitudinaria della Nuova Zelanda, dove tutto ruota attorno alle centrali idroelettriche, ma la realtà è ben lontana da ciò che i protagonisti conoscono e in effetti la prima Twizel che ci viene descritta nei primi capitoli sembra quasi un riflesso sbiadito. Ogni mistero, ogni sfumatura stonata sembrano avere a che fare con il Lago Pukaki ed è proprio lì che i tre protagonisti iniziano un viaggio verso la verità che li porterà oltre l’immaginabile.

Seconda parte della duologia di Francesca Caldiani. I due volumi sono tra gli audiolibri da ascoltare per la capacità di coinvolgere in un’avventura ricca di emozioni e colpi di scena.

