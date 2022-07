Amazon Prime Day

Dalla mezzanotte di martedì 12 luglio è iniziato l’Amazon Prime Day 2022, un’ondata di offerte con sconti senza precedenti riservati agli abbonati Amazon Prime. Prodotti di tutte le categorie saranno in sconto, per cui è molto probabile che gli utenti possano trovare ciò che stavano aspettando da tempo. Le offerte andranno avanti per tutta la giornata e termineranno mercoledì 13 luglio.

Amazon Prime Day 2022, sconti e offerte per gli amanti della cultura

Questo Prime Day garantirà a tutti i clienti Amazon Prime grandi opportunità di risparmio in tutte le categorie e offerte esclusive, fra

cui quelle sui prodotti di Eastpak e BIC per gli studenti che vogliono portarsi avanti e risparmiare sull’acquisto dei materiali per il

prossimo rientro a scuola, di Lego e Chicco per i genitori alla ricerca dei giocattoli perfetti per i loro figli e molti altri ancora. Inoltre,

grazie al badge “Piccola Azienda”, i clienti Amazon Prime potranno scoprire e acquistare ancora più facilmente i prodotti delle piccole

e medie imprese all’interno della vetrina Amazon dedicata e disponibile a questo link.

Anche chi ama leggere, chi ha come hobby la fotografia ed è un appassionato d’arte può trovare in occasione dell’Amazon Prime Day l’offerta giusta per soddisfare le proprie passioni. Scopriamo le offerte principali.

Dispositi Kindle in offerta

Ecco la prima delle due opportunità specifiche per i clienti Amazon Prime amanti della cultura e lettura: su Amazon è disponibile una sezione dedicata a una selezione di dispositivi Kindle in offerta per Prime Day, con sconti fino al 43%.

Le offerte Amazon del Prime Day permettono agli utenti l’acquisto dei nuovi Kindle, nelle versioni classica, Paperwhite e Oasis, in super sconto. I tre modelli, diversi per specifiche e funzionalità ma tutti e tre pensati per leggere ebook, scendono di prezzo per i Prime Day.

Il Kindle classico, di colore nero, con luce frontale integrata e con pubblicità all’interno, ed è venduto in sconto a 44,99€ (54,99€ se lo preferite senza pubblicità). Il Kindle Paperwhite, dotato di 8 GB di memoria e uno schermo da 6,8 pollici costa 94,99€ ed ha come vantaggi una batteria più longeva, una rapidità maggiore e una densità di pixel migliore. Infine il Kindle Oasis scende a 179,99€, offrendo un’esperienza senza eguali: resistente all’acqua e supersottile, propone uno schermo da 7 pollici ed è disponibile anche da 32 GB (solo con il WiFi o anche con rete cellulare gratuita).

Abbonamento Kindle Unlimited in promozione

In occasione dell’Amazon Prime Day 2022, è possibile usufruire di una promozione speciale, valida fino a domani, per i clienti Prime che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dal servizio Kindle Unlimited con 3 mesi gratuiti (e, successivamente, con rinnovo automatico a 9,99€ al mese). Qui la pagina dedicata.

Leggere i libri della selezione Kindle Unlimited è semplice: i titoli disponibili sono contrassegnati dal logo Kindle Unlimited, entrando nella pagina di dettaglio del singolo eBook basta cliccare su Leggi gratis con Kindle Unlimited. I clienti possono scegliere tra diversi best seller, un’importante selezione di fumetti e migliaia di altri titoli.

Prime Reading

Gli appassionati della lettura possono inoltre beneficiare del servizio Prime Reading, con centinaia di eBook inclusi nell’abbonamento Amazon Prime.