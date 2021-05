“All you can read”, l’evento per gli appassionati di libri

l'evento

Tutto quello che puoi leggere. Dal 4 al 13 giugno a Milano e a Cambiago torna l'evento per gli appassionati di libri ALL YOU CAN READ.

Dal cibo alla letteratura: il “tutto quello che puoi” conquista anche il mondo dei libri. Nel rispetto rigoroso delle procedure e della normativa anti Covid, dal 4 al 13 giugno a Milano e a Cambiago torna ALL YOU CAN READ, l’evento pensato per gli appassionati di libri.

Come funziona

Una formula semplicissima che da qualche anno entusiasma tutti i lettori: con soli 8 euro si acquista una borsa in tela brandizzata Di Mano in Mano e la si riempie fino all’orlo di libri, senza distinzioni di generi, di autori e di costo di copertina. Dal volume di Italo Calvino al saggio di filosofia, dalle monografie sui più importanti artisti del ‘900 ai romanzi rosa, dai libri di poesia a quelli per ragazzi, la scelta è davvero vastissima.

All you can read

Attenzione: non tutti i libri a catalogo entrano nell’iniziativa, ma ci si può sbizzarrire e perdere tra gli oltre 15.000 libri tra cui scegliere. Quindi, per arrivare preparati alla ghiotta offerta di ALL YOU CAN READ, dal sito è possibile accedere ai preziosi consigli che le responsabili delle librerie di Cambiago e Milano dispensano nelle ormai consuete rubriche settimanali visibili in diretta su facebook e sul canale youtube.

Inoltre, tutti gli appassionati di podcast troveranno affascinante e imperdibile la rubrica “storie di libri” sul canale Spotify Radio Orson sempre a cura Di Mano in Mano.

Di Mano in Mano

Di Mano in Mano vanta un’esperienza ventennale nella raccolta, nella cura e nella rivendita di libri usati, antichi e anche rari. Oggi conta un catalogo di oltre 40.000 libri tra saggistica, narrativa, libri introvabili, fumetti, manualistica: una vastissima raccolta disponibile anche online e visibile fisicamente nei due negozi.