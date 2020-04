Alessandro Frezza, parla l’autore del brano erroneamente attribuito a Jung

Lusingato per l’accostamento con Jung e desideroso, un giorno, di diventare uno scrittore professionista. E’ salito agli onori della cronaca negli ultimi giorni Alessandro Frezza, originario de L’ Aquila con la passione per la scrittura, autore del brano “Il dialogo fra il mozzo e il Capitano“. Lo scritto pubblicato su facebook è diventato subito virale ma sotto la falsa attribuzione al filosofo Carl Justav Jung, autore de “Il libro rosso”.

“Il dialogo fra il mozzo e il capitano” nasce dalle riflessioni di Alessandro Frezza legate alla situazione attuale. “Mi sembrava utile, in questo periodo storico, realizzare uno scritto dedicato a tutte quelle persone in difficoltà in questo periodo. Come dicevano gli alchimisti, si diventa sapienti quando da una situazione negativa tu ricavi il massimo, anche se sei a terra, elevando la tua coscienza. Io sono de L’Aquila, e nel periodo del terremoto del 2009 ho preso il meglio da ciò che accadeva di peggiore intorno a me.” Frezza ci teneva al fatto che venisse attribuito il giusto autore a questo brano tanto apprezzato, in quanto “un giorno vorrei diventare uno scrittore di professione, non dedicarmi a scrivere libri come seconda attività. Resterò sempre con il dubbio che la citazione si sia diffusa a macchia d’olio per Jung o perché realmente apprezzato per il suo contenuto.”

