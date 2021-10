Abdulrazak Gurnah vince il Premio Nobel per la Letteratura 2021

premio nobel

Il Premio Nobel per la Letteratura 2021 va al romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah “per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti”. Anche quest’anno, dunque, ribaltati i pronostici della vigilia.

Chi è Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah è un romanziere tanzanian, che scrive in inglese e risiede nel Regno Unito. Nato nel 1948 e cresciuto nell’isola di Zanzibar, è arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni ’60. I suoi romanzi più famosi sono Paradise, selezionato sia per il Booker che per il Whitbread Prize, Desertion e By the Sea, quest’ultimo selezionato per il Booker e per il Los Angeles Times Book Award. I suoi romanzi non sono pubblicati in italiano.

Il Premio Nobel per la Letteratura 2021

Dopo le restrizioni del 2020 per la pandemia da Covid 19 – che hanno portato all’annullamento della cerimonia di consegna dei riconoscimenti il 10 dicembre, giorno dell’anniversario della morte di Alfred Nobel, con la premiazione in diretta tv – anche quest’anno i vincitori del Nobel per la scienza e per la letteratura riceveranno i premi nei loro Paesi di residenza e non a Stoccolma. Sarebbe stato probabilmente perfetto per Bob Dylan, vincitore del Nobel per la Letteratura nel 2016, che disertò la cerimonia di consegna a Stoccolma “per altri impegni” sollevando numerose polemiche. Questa volta avrebbe ritirato il premio nei tempi giusti, non dopo quattro mesi come è accaduto? I nomi, per regolamento come sempre sono segretissimi e resta un’impresa impossibile indovinare il nome del vincitore.