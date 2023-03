5 romanzi da leggere in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale

Il 17 marzo in Italia si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Per l'occasione, vi suggeriamo 5 bellissimi romanzi da leggere se volete addentrarvi nell'epoca risorgimentale e conoscere meglio la storia del nostro paese.

5 romanzi per celebrare l’unità nazionale ed immergersi nell’epoca del Risorgimento. Oggi si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, in memoria di quel lontano 17 marzo 1861, quando Re Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia. La ricorrenza è stata istituita per promuovere i “valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, vi suggeriamo 5 splendidi romanzi che vi aiuteranno ad esplorare il tema dell’Unità d’Italia e del Risorgimento non rinunciando a storie uniche ed accattivanti.

Giornata dell’Unità Nazionale, 5 romanzi ambientati nel periodo del Risorgimento

“Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Fra i romanzi che vi suggeriamo di leggere in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale non può mancare il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”, da cui è stato anche tratto l’omonimo film diretto da Luchino Visconti.

Siamo in Sicilia, all’epoca del tramonto borbonico: è di scena una famiglia della più alta aristocrazia isolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già incalzano i tempi nuovi (dall’anno dell’impresa dei Mille di Garibaldi la storia si prolunga fino ai primordi del Novecento).

Accentrato quasi interamente intorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, il romanzo, lirico e critico insieme, ben poco concede all’intreccio e al romanzesco tanto cari alla narrativa dell’Ottocento. L’immagine della Sicilia che invece ci offre è un’immagine viva, animata da uno spirito alacre e modernissimo, ampiamente consapevole della problematica storica e politica contemporanea.

“I Viceré” di Federico De Roberto

Il secondo dei cinque romanzi che vi suggeriamo di leggere in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale per conoscere meglio la storia italiana, e nel dettaglio quella risorgimentale, è anch’esso ambientato in Sicilia. Si tratta de “I viceré”, lo splendido romanzo storico nato dalla penna di Federico De Roberto che traccia le vicende degli Uzeda di Francalanza, una famiglia di nobili catanesi discendenti da antichi Viceré spagnoli della Sicilia ai tempi di Carlo V alle prese con la decadenza della nobiltà e l’arrivo dell’Unità d’Italia.

“Una storia romantica” di Antonio Scurati

Con “Una storia romantica” vi immergerete nelle atmosfere risorgimentali leggendo uno di quei romanzi in cui le vicissitudini di personaggi fittizi si intrecciano con le storie di personaggi realmente esistiti. Nel suo libro, infatti, Antonio Scurati racconta le Cinque Giornate di Milano del marzo 1848 attraverso personaggi di fantasia che si muovono insieme a Luciano Manara, Carlo Cattaneo, la principessa di Belgiojoso, il pittore Hayez e Giuseppe Verdi. Un modo accattivante e originale di scoprire importanti dettagli sulla storia del nostro Paese.

“Cuore di pietra” di Sebastiano Vassalli

Fra i romanzi che vi consigliamo in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera c’è anche “Cuore di pietra” di Sebastiano Vassalli.

II romanzo della vita di una casa, in una città di provincia, dagli inizi del Regno d’Italia agli anni Novanta del secolo scorso. Nelle stanze di questa villa si avvicendano inquilini, piccole storie, personaggi in cui Vassalli mescola la realtà della Storia e la finzione del racconto. A partire dalla famiglia del conte Basilio Pignatelli, il primo proprietario, per il quale un Architetto egocentrico e megalomane costruisce non una comune dimora ma un palazzo grandioso, eccessivo e costosissimo.

Durante i centotrent’anni successivi il suo cuore di pietra pulserà delle vite e dei fatti memorabili di uomini e donne come tanti, che attraverseranno il palazzo segnandone gli spazi e l’identità. Un grande affresco della storia d’Italia, in cui Vassalli racconta, famiglia dopo famiglia, il carattere degli italiani, i vizi e le virtù in cui tutti noi, con affetto o con rabbia, con nostalgia o con qualche malumore, possiamo riconoscerci.

“Mille anni che sto qui” di Mariolina Venezia

Infine, fra i romanzi che dovreste assolutamente leggere in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale vi segnaliamo “Mille anni che sto qui”, il romanzo familiare di Mariolina Venezia che racconta la storia di una famiglia di Matera dal Risorgimento fino alla contemporaneità.

Grottole, nei pressi di Matera: in un Sud poco esplorato, le vicende straordinarie e quotidiane dei Falcone, una famiglia cui il destino dona tutto e non risparmia niente, dalla guerra all’emigrazione, dalla ricchezza alla fame, passando per scandali pubblici e furori individuali. Dal capostipite don Francesco, con isuoi barili d’oro sepolti e non più ritrovati, all’ultima discendente, che fugge di casa un secolo dopo per dimenticare tutto e tutti.

Una costellazione di personaggi che emergono per un attimo, colti nei momenti salienti dell’esistenza, poi vengono assorbiti dal vortice del tempo. Il loro scendere o meno a patti con la vita. L’immaginazione usata per accettare la realtà. E poi la fine di un mondo. Padri e figli, ma soprattutto madri e figlie, aspettative e tradimenti. Gli ideali politici, le lotte, le delusioni, le sviste. E la felicità, l’infelicità, la voglia di vivere. Una voglia di vivere conquistata infine al di là di ogni ideologia, credo e religione, sfidando anche l’amore romantico e le sue trappole.