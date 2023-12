5 libri da regalare a Natale a chi ama le storie d’amore

A Natale volete regalare qualcosa di dolce e romantico? Non c'è dono migliore dei libri. Ecco 5 storie d'amore perfette da far trovare sotto l'albero.

Storie d’amore da leggere per scaldare il cuore nei giorni di festa. Ammettiamolo: sebbene manchino pochi giorni a Natale, ci sono ancora alcuni regali a cui dobbiamo pensare. Se i destinatari del vostro pensiero sono appassionati di romance o, in generale, delle storie d’amore raccontate nei libri, questo è l’articolo giusto per voi.

Da Sarah Morgan, autrice di romance acclamati e di successo, ai racconti di Natale delle autrici del momento, di seguito vi suggeriamo 5 libri con protagoniste storie d’amore perfette da regalare a Natale!

Libri da mettere sotto l’albero a Natale per chi ama le storie d’amore

“Miracolo nella quinta strada” di Sarah Morgan

“Miracolo nella quanta strada” è una di quelle storie d’amore che coniuga con freschezza il tema romantico e quello del mistero.

Delle tre socie di Urban Genie, Eva Jordan è la più romantica e il Natale, con le sue luci e l’atmosfera magica è in assoluto il periodo dell’anno che preferisce.

Certo, l’idea di passare le vacanze da sola non è il massimo, ma non ha intenzione di abbandonarsi all’autocommiserazione visto che ha la possibilità di trascorrere qualche giorno a lavorare in uno spettacolare attico nella 5a Strada: Manhattan è senz’altro il posto più bello per godersi lo spettacolo della città addobbata a festa, e una spruzzata di neve non farà che rendere più suggestivo il panorama.

Quando arriva, però, scopre che il lussuoso appartamento è ancora occupato dal suo affascinante e molto misterioso proprietario, Lucas Blade.

Quello che il celebre giallista sta vivendo, più che un miracolo di Natale è un incubo: con la consegna del nuovo romanzo minacciosamente vicina e l’anniversario della defunta moglie che incombe, si è tappato in casa, solo, in compagnia del proprio dolore.

“Un amore di Natale” di Susan Hatler

Questa serie best seller, invece, è perfetta per i lettori e le lettrici che, insieme alle storie d’amore, adorano la montagna e la sua atmosfera intima e festosa.

Si tratta di tre romance con tre protagoniste diverse, tutte accomunate dalla cittadina montana in cui vivono e da alcuni incontri fortuiti che si riveleranno anche fortunati…

“A sweet Christmas” di AA. VV.

Per chi ama i racconti e le storie d’amore, invece, non può esserci consiglio più azzeccato di “A sweet Christmas”.

Romantico, passionale, contrastato, il sentimento più dolce risplende in una collezione dedicata al periodo più magico dell’anno. Cinque racconti firmati da Erin Doom, A.J. Foster, Rokia, Carrie Leighton e F. Vanessa Arcadipane ci scaldano il cuore con incanto e delicatezza.

Le autrici confezionano un incredibile regalo a tema natalizio per le lettrici e i lettori, riaccompagnandoci negli universi narrativi che più ci hanno fatto emozionare, facendoci rivivere ancora una volta le atmosfere uniche e le trame segrete delle loro storie più amate.

“È l’amore che ti trova” di Isabelle B. Tremblay

Un’altra tra le storie d’amore che vi proponiamo è quella contenuta nel romanzo di Isabelle B. Tremblay.

Emma fatica a superare la sua ultima relazione sentimentale. Durante un viaggio di lavoro all’estero incontra due uomini: Ian, un artista bohémien e Gabriel, un medico piuttosto cartesiano. Dopo un appuntamento mancato con l’artista, incontra il medico in una strana circostanza e si lascia attrarre in un’avventura occasionale con lui. Ian arriva a toccarle l’anima con la sua libertà di essere, mentre Gabriel la rassicura con il suo lato stabile e pratico.

Dopo questo viaggio di lavoro, Emma torna a casa, determinata a riprendere la sua vita normale. È in tale momento che si rende conto di avere accidentalmente scambiato il suo telefono con quello di Gabriel e scopre le ripercussioni di una connessione che riteneva effimera e senza conseguenze Dovrà allora affrontare le sue ferite più profonde per poter finalmente liberarsene.

E se le apparenze non fossero ingannevoli? E se, attraverso tutta questa storia, l’amore fosse davvero in fondo al cammino?

“Tutta colpa di New York” di Cassandra Rocca

Ecco l’ultimo suggerimento tra le storie d’amore indicati da regalare a Natale. Questa serie best-seller è l’ideale, invece, se volete regalare una storia d’amore a chi ama i viaggi e, in particolare, le atmosfere metropolitane degli Stati Uniti.

Non esiste al mondo una città più romantica della Grande Mela. Qui il futuro può apparire roseo e pieno di speranze, l’atmosfera ha un profumo speciale, sembra che ogni desiderio possa realizzarsi e che il tuo prossimo incontro possa cambiarti davvero la vita. Specialmente a Natale.

Lo sanno bene Clover O’Brian, una giovane personal shopper, e Cade Harrison, famoso attore di Hollywood: lei è innamorata della città e della frenetica vita tra shopping e feste; lui è in cerca di se stesso e di una tranquillità che solo una metropoli immensa come New York può consentire. Quando il destino ci mette lo zampino, però, le loro due vite così apparentemente distanti si incroceranno e quel che succederà…

