5 libri da leggere per combattere la noia

Non c'è niente di meglio di una storia avvincente per ravvivare i tempi morti. Ecco 5 libri perfetti da leggere per combattere la noia.

Cosa fare se fuori c’è brutto tempo o per qualche ragione – magari i malanni di stagione – non si può uscire di casa? Scrollare la home dei social network è poco utile e oltremodo avvilente. I libri, invece, possono rappresentare un ottimo modo per intrattenersi e non sentire il peso della monotonia.

Di seguito, vi lasciamo 5 consigli sui libri perfetti da leggere per combattere la noia. Non ci resta che augurarvi buona lettura!

5 libri da leggere per non annoiarsi

1. “L’isola dei battiti del cuore” di Laura Imai Messina

Coi suoi libri, Laura Imai Messina ci trasporta in un Giappone che appassiona ed emoziona. “L’isola dei battiti del cuore” non fa eccezione. Con questo straordinario romanzo, la scrittrice che vive ormai da molti anni a Tokyo, ci racconta un luogo del sud est del Giappone che è al contempo fisico e metafisico: l’Isola dei battiti del cuore.

Commovente, coinvolgente e introspettivo, incentrato sul concetto di perdita e sul valore dell’amicizia, questo è uno di quei libri che vi aiuterà a combattere la noia ma, soprattutto, ad aprirvi alle infinite possibilità della vita. Perché quando qualcosa finisce, qualcosa comincia; e il dolore è tanto grande quanto necessario.

2. “Il Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas

Ci sono libri che, una volta aperti, creano dipendenza. “Il Conte di Montecristo” è uno di questi. Perciò lo abbiamo inserito fra i consigli sui libri perfetti per combattere la noia.

A dispetto della sua mole, che potrebbe spaventare chi non è abituato a letture così estese, questo grande classico senza tempo vi sorprenderà: non riuscirete a fare a meno delle avventure di Edmond Dantès, pronto a tutto per riscattare se stesso e per trovare vendetta.

Il bello di questo romanzo è che, mentre rincorre con arguzia e pazienza il suo obbiettivo, Edmond con la sua storia ci racconta di quanta umanità siamo capaci.

3. “Storia di due anime” di Alex Landragin

Sono due libri in uno quelli contenuti in “Storia di due anime”, avvincente thriller storico che non vi darà tregua.

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli.

Ma quando viene a sapere che la donna è morta – qualcuno dice assassinata – il rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito – e turbato – dalla lettura dei libri che decide di pubblicarli col titolo di “Storia di due anime”. “L’educazione di un mostro”. Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles Baudelaire viene soccorso e portato in una villa subito fuori Bruxelles.

Anche se lui non l’ha mai vista, la misteriosa padrona di casa dimostra di conoscere il suo passato fin troppo bene. E gli fa una proposta inquietante… “La città fantasma”.

A Parigi, davanti alla tomba di Baudelaire, un uomo e una donna s’incontrano per la prima volta. Lui è un rifugiato tedesco, lei – Madeleine -, un’enigmatica appassionata di poesia. Con l’esercito nazista ormai alle porte, la città viene evacuata, ma i due decidono di restare.

E, in quei giorni di passione, Madeleine gli racconta una storia incredibile: la storia di due anime che si perdono e si ritrovano da quasi due secoli. E poi gli chiede di partecipare a un’asta, dove si venderà il manoscritto di un racconto inedito di Charles Baudelaire, “L’educazione di un mostro”.

Da qui ha inizio l’incubo dell’uomo, che resterà invischiato in una serie di omicidi…

4. “Blackwater. La piena” di Michael McDowell

Restiamo in ambienti misteriosi con il quarto dei libri che vi suggeriamo se vi state annoiando. La saga di Blackwater è una storia che mescola gothic-horror e genere storico-familiare. Scorrevole, appassionante, un po’ cupa e sinistra, questa serie sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo.

Gli ingredienti, del resto, ci sono tutti, fra amore, morte, storia, mistero e soprannaturale che si intrecciano con maestria.

1919. Le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, Alabama. Come gli altri abitanti, i ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi.

Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente. Dalle viscere della città sommersa compare Elinor, donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey.

5. “Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey” di Mary Ann Shaffer e Annie Barrows

Terminiamo la nostra carrellata di libri perfetti per combattere la noia con un titolo che unisce in modo brillante la commedia romantica e la passione per i libri.

È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese di successo, è in cerca di un libro da scrivere. All’improvviso riceve una lettera da Dawsey Adams – che per caso ha comprato un volume che una volta le era appartenuto ― e, animati dal comune amore per la lettura, cominciano a scriversi.

Quando Dawsey le rivela di essere membro del Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, in Juliet si scatena la curiosità di saperne di più e inizia un’intensa corrispondenza con gli altri membri del circolo. Mentre le lettere volano avanti e indietro attraverso la Manica con storie della vita a Guernsey sotto l’occupazione tedesca, Juliet scopre che il club è straordinario e bizzarro come il nome che porta.

