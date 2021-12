Consigli di lettura

Per i nostri consigli natalizi vi proponiamo 5 libri da regalare a Natale, ideali per ritrovare il buon umore e la serenità

Non avete ancora trovato il regalo giusto per Natale? Vi proponiamo 5 libri da regalare a Natale per ritrovare il buon umore da mettere sotto l’albero per le persone care troppo affaticate dalla vita o per quelle dai gusti più complessi. Ecco i nostri consigli.

5 libri da regalare a Natale per ritrovare il buon umore

Supereroi senza poteri – Michele Ungolo

“Tutti sappiamo di dover morire un giorno, eppure siamo alla continua ricerca di noi stessi, della felicità, dell’amore.” I supereroi senza poteri sono coloro che non si arrendono mai, neanche difronte all’evidenza, un po’ come Vincenzo, Iosca, Antonio e Natalino, quattro uomini che hanno superato gli ottanta anni e che nonostante i diversi acciacchi decidono di affrontare un ultimo viaggio insieme. Dopo aver scoperto di essere tutti e quattro positivi al covid-19, seppur asintomatici, mettono in atto un piano per evadere dalla casa di riposo “Hostilianus” che li ospita, un luogo situato a Stigliano, nel cuore della Basilicata. Primo tra i libri consigliati per il buon umore.

Cinque donne e un arancino – Catena Fiorello Galeano

Tra i libri da regalare a Natale vi consigliamo questo romanzo di Catena Fiorello. Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo (perfino le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un’idea: aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Uno dei libri da regalare assolutamente.

Tra i libri da regalare a natale per ritrovare il buon umore c’è sicuramente l’opera di Zerocalcare. «Si chiama “profezia dell’armadillo” qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti, nei secoli dei secoli. Amen.»

Non buttiamoci giù – Nick Hornby

Su un altissimo grattacielo londinese, la notte di San Silvestro, mentre imperversano botti e festeggiamenti, un presentatore televisivo in crisi matrimoniale e professionale decide di suicidarsi buttandosi giù dall’ultimo piano. Ma al momento decisivo si accorge di non essere da solo su quel grattacielo: c’è vicino a lui una donna disperata, senza lavoro e senza marito, alle prese con un figlio autistico. Anche lei sta per buttarsi giù. Ma spuntano anche una ragazzina di 15 anni, sedotta e poi lasciata da un ragazzo, e un musicista americano fallito, ora cameriere in una pizzeria, pure lui abbandonato dalla ragazza. Anche loro vogliono suicidarsi. Forse sono un po’ troppi…

L’anno della lepre – Arto Paasilinna

Il libro narra le stravaganti e spesso esilaranti peripezie del giornalista di Helsinki Vatanen che, dopo avere investito una lepre, la cerca, la cura e decide di sparire con lei nei boschi della Finlandia. Si trasforma così in un vagabondo che parte all’avventura, senza fretta e senza meta, sempre accompagnato dalla sua lepre come irrinunciabile talismano.