5 libri da leggere se ami la primavera

La natura che si risveglia, i fiori che profumano di buono le strade, i cinguettii, gli squittii che risuonano per l’aria calda di tepore e di pollini… se ami la primavera, ecco 5 libri perfetti per te.

5 libri da leggere se ti piace la primavera

“Dove sei, mondo bello” di Sally Rooney

Fra i libri che ti suggeriamo di leggere se vuoi immergerti in un’atmosfera fresca e primaverile c’è “Dove sei, mondo bello”, l’ultimo romanzo di Sally Rooney, da molti giudicato come il più luminoso scritto dall’autrice fino ad oggi.

Alice ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su Tinder. Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l’affitto. Simon ama da sempre la stessa donna, ma da sempre ne frequenta altre. Felix passa in birreria il tempo libero dal lavoro di magazziniere, ma la sua è una fuga.

Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si fraintendono, si deludono e si amano e, mentre attraversano il cerchio di fuoco dei trent’anni, si chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare.

“Il giardino segreto” di Frances Hodgson

Ci sono libri che leggiamo da giovani e che, ritrovati più tardi, si rivelano ancor più preziosi. “Il giardino segreto” è sicuramente uno di questi. Parla di rinascita, di un rigoglio di sensi e di verde che rinasce dal buio. Nulla di più adatto agli amanti della primavera.

Al centro della storia, la vicenda di una bambina orfana, Mary, affidata a uno zio indaffarato e sempre lontano da casa. La prima reazione della bambina, appena arrivata nella villa dello zio, è di rifiuto. Non le piace niente.

È scontrosa, capricciosa, scontenta. Ma a poco a poco grazie ai consigli di Martha, una giovane cameriera di origine contadina, la bambina scopre la bellezza dei luoghi intorno alla casa avvicinandosi così alla natura.

“Giorni di spasimato amore” di Romana Petri

Se sei alla ricerca di libri che raccontino una storia d’amore coinvolgente e apprezzi i racconti delle generazioni passate, da’ un’occhiata a “Giorni di spasimato amore”.

Sullo sfondo di una Posillipo piena di vita, voci e colori e di un mare placido e scintillante, capace di svelare il significato dell’esistere a chi ha la pazienza di osservare, Romana Petri intesse lo struggente racconto di un sentimento totalizzante, di un amore dalla forza imprevedibile che sa sfidare e vincere l’inesorabile scorrere del tempo e le crude leggi della realtà.

“Come pioggia di primavera” di Jackie Van Laren

È primavera nella foresta di Grote Weijde e sembra che un grande amore sia pronto a sbocciare, ma quante stagioni ci vogliono per innamorarsi?

Fra i libri che ti suggeriamo se ami la primavera, questo è il più sognante e romantico.

A Hogerweijde di solito non succede mai niente, ed è per questo che Sylvie ha deciso di trasferirsi lì. È una guardia forestale (sì, anche se è una donna) e non c’è nulla che ami di più al mondo che passeggiare per i boschi e segare qualche tronco.

Reduce da una brutta separazione, è finalmente pronta a rifarsi una vita insieme alla figlia undicenne Tis, ma il loro arrivo non passa certo inosservato. In quella piccola comunità, il gossip è all’ordine del giorno, soprattutto quando comincia a girare voce che le due nuove arrivate siano diventate amiche dello scontroso conte Frederik Van Lynden.

“Florario” di Alfredo Cattabiani

Infine, se ami la primavera e i libri, ti consigliamo un piccolo tesoro di cui potresti innamorarti.

Questo libro è un viaggio nell’immaginario ispirato dall’universo vegetale. Un percorso tra paesi reali e fantastici, attraverso riti pagani, ebraici, cristiani, musulmani, induisti, shintoisti, taoisti e buddhisti, lungo il quale si incontrano divinità e protagonisti di favole, miti e leggende, si rievocano proverbi e usanze, si riscoprono poesie e opere d’arte.

Alfredo Cattabiani ricostruisce sapientemente questo mondo verde e fiorito grazie alle sue conoscenze nel campo della fenomenologia religiosa, del simbolismo e delle tradizioni popolari, e suggerisce, pagina dopo pagina, in uno stile che sposa la chiarezza alla levità, percorsi di approfondimento per chi voglia giungere là dove una pianta non è soltanto una pianta

© Riproduzione Riservata