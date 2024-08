Stai programmando la tua vacanza al mare e non sai ancora che libri portare con te? Ecco 5 suggerimenti perfetti per le tue letture da spiaggia.

Se hai in mente, per le tue vacanze d’estate, un mare di libri – letterale e figurato -, magari sei alla ricerca di titoli scorrevoli e piacevoli, che ti permettano di trascorrere qualche ora in totale relax in spiaggia.

All’interno del nostro articolo troverai cinque consigli di lettura. Si tratta di libri appartenenti a generi diversi, ma tutti accomunati da due caratteristiche: la brevità e la fluidità. Fra romanzi di formazione, romance appena usciti e ironici gialli, ecco i 5 libri perfetti da leggere in spiaggia.

5 libri perfetti da leggere in spiaggia

“Alma” di Federica Manzon

Se per le tue letture da spiaggia desideri un libro scorrevole che racconti di crescita e cambiamento, ti suggeriamo “Alma” di Federica Manzon.

Tre giorni dura il ritorno a Trieste di Alma, che dalla città è fuggita per rifarsi una vita lontano, e ora è tornata per raccogliere l’imprevista eredità di suo padre.

Un uomo senza radici che odiava il culto del passato e i suoi lasciti, un padre pieno di fascino ma sfuggente, che andava e veniva al di là del confine, senza che si potesse sapere che lavoro facesse là nell’isola, all’ombra del maresciallo Tito “occhi di vipera”. A Trieste Alma ritrova una mappa dimenticata della sua vita.

“Mille pezzi del mio cuore” di Tillie Cole

“Mille pezzi del mio cuore”, arrivato da pochissimo in libreria, sancisce il ritorno di Tillie Cole, attesissimo dagli amanti del romance. Un libro perfetto da leggere in spiaggia.

Savannah Litchfield non sa dare un’età al dolore che prova per aver perso l’amata sorella Poppy. Angoscia, sofferenza, un senso prevaricante di impotenza si sono inesorabilmente impossessati di lei.

La luce che emanava Poppy sembra non riuscire a illuminare le giornate di Savannah e, ora a diciassette anni, vive in un limbo costellato di attacchi di panico e ricordi strazianti. Quando la sua famiglia le propone di partire per un viaggio insieme a due psicologi e ad altri adolescenti che hanno subito un lutto, Savannah comprende che questa esperienza potrebbe essere l’unico modo per affrontare la sua perdita, onorare la memoria di Poppy e soprattutto… tornare a vivere.

Profondo, emozionante, ma anche estremamente scorrevole.

A dieci anni l’età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo, ma il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D’estate si concentra una fretta di crescere. Un uomo, cinquant’anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il necessario e pure l’abbondante.

Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano.

“Dieci cose che ho imparato da Jessica Fletcher” di Alice Guerra

Se ami i gialli ma per le tue letture da spiaggia gradisci qualcosa di più leggero e ironico, goditi questo bel libro di Alice Guerra che ti stupirà.

Luigino, novantenne di Mestre che vive in compagnia delle sue galline, una mattina sparisce senza lasciare traccia. Un riluttante commissario siciliano, che odia il Veneto e sogna il trasferimento, sarà costretto a farsi carico delle indagini, ma la vera investigatrice – caparbia e inarrestabile come la sua mentore Jessica Fletcher – sarà Alice: una ragazza che si autoproclama “l’influencer di Mestre” e che non smette di ficcare il naso al bar, alle poste, al gingerino pomeridiano delle amiche della zia e, soprattutto, all’interno della stessa casa di Luigino. Guidata dai principi e dagli insegnamenti della sua adoratissima Signora in giallo.

“Romanzo senza umani” di Paolo Di Paolo

Infine, se hai voglia di leggere qualcosa di fluido che tuttavia ti conduca sulla scia di una riflessione profonda, non possiamo che suggerirti “Romanzo senza umani” di Paolo Di Paolo, che indaga il tempo, la memoria e le sue implicazioni su chi è altro da noi.

Un uomo cammina lungo le rive di un grande lago tedesco. È partito all’improvviso, dopo avere provocato una serie di “incidenti emotivi”, come lui stesso li definisce. È ripiombato nella vita di persone che non vedeva da tempo. Ha risposto a email rimaste lì per quindici anni, facendo domande fuori luogo.

Ha provato a riannodare fili spezzati. Mauro Barbi, storico di professione, cerca di aggiustare i ricordi degli altri – le persone che ama e ha amato – proponendo la sua versione dei fatti. Cerca di costruire una “memoria condivisa” che lo riguarda. Ma che impresa è? Forse c’entra una Piccola era glaciale privata, un processo di raffreddamento che ha spopolato la sua esistenza.

© Riproduzione Riservata